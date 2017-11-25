Tesla, Dünya'nın En Büyük Bataryasını Tamamladı!
Tesla ve sahibi Elon Musk, bir iddia ile başlayan dev batarya projesini tamamladığını duyurdu!
Temmuz ayında Elon Musk, Avusturalya halkı ile, 100 gün içerisinde bir 100MW batarya inşa edebileceğine dair bir iddiaya girmişti ve eğer kaybederse batarya bedava olacaktı. Görünene göre Dünya'nın çevresini 30 dakikada dolaşmak için roketleri kullanmayı öneren ismin tutku ve hırsı hiç de küçümsenecek bir şey değil. Tesla, girilen bu iddiayı fazladan 40 günü var iken kazanmış durumda.
Güney Avusturalya hükumeti, Güney Avusturalya şehri Jamestown'ın hemen dışında yer alan Dünya'nın en büyük lityum-iyon bataryasının tamamlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada yönetici Jay Weatherill bataryanın günler içerisinde şarj olacağını doğruladı.
Bu batarya, Tesla CEO'su Elon Musk ve bir başka milyarder (Avusturalyalı teknoloji firması Atlassian'ın kurucusu) Mike Cannon-Brookes arasındaki bir iddia sonucu ortaya çıkmıştı. Güney Avusturalya'nın yaşadığı – aralarında Eylül 2016 tarihinde Fransa boyutunda bir alanın elektriksiz kalması ile sonuçlanan eyalet geneli bir kesintinin de bulunduğu – bir seri büyük elektrik kesintisinin ardından Cannon-Brookes, Musk'ı bir çözüm bulmaya davet etmişti.
Batarya üzerine iddia ve anlaşma Twitter üzerinde Mart ayında gerçekleşmişti ve Temmuz ayında da Musk, Avusturalya'ya uçarak inşaatı duyurmuştu ve 100 günün resmi başlangıcını işaretleyen anlaşma 29 Eylül tarihinde imzalanmıştı. Ancak o sırada, Musk, zaten yarısı tamamlanmış olan batarya sistemini izlemekteydi.
Tesla Powerpack'lerden oluşan 100MW batarya sistemi, yakında yer alan Neoen tarafından çalıştırılan Hornsdale rüzgar çiftliğine bağlı durumda. Tesla, Neoen ve GA hükumeti tarafından önümüzdeki hafta başlatılacak olan sistem, düzenlemelere uyumunun kontrol edilmesi amacıyla bir test süresinden geçtikten sonra kullanıma tamamen hazır olacak...
Levent Öztürk
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