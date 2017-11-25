Tesla, Dünya'nın En Büyük Bataryasını Tamamladı!

Tesla ve sahibi Elon Musk, bir iddia ile başlayan dev batarya projesini tamamladığını duyurdu!

Dünya'nın en büyük bataryası hazır

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