Tesla Model 3 Kazada Yuvarlandı

Bir Tesla Model 3'ün yuvarlanarak geçirdiği kaza, bir nevi çarpışma testi görevi gördü!

Tesla Model 3 Kazada Yuvarlandı

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