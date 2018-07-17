Tesla Model 3 Kazada Yuvarlandı
Bir Tesla Model 3'ün yuvarlanarak geçirdiği kaza, bir nevi çarpışma testi görevi gördü!
Tesla'nın Model 3 otomobili güvenli bir araç olmalı, sonuçta markanın ilk ürettiği model değil. Yine de tedirgin hissetmemek elde değil. Resmi çarpışma testi sonuçları olmadan bir otomobilin ne kadar dayanıklı olduğunu nereden anlayabiliriz ki? Ancak görünüşe bakılırsa Model 3 hiç de zayıf bir yapıya sahip değil.
Reddit kullanıcısı StapleGun'ın anlattığı kaza, Model 3'ü ilk defa yuvarlanma içeren bir kazaya nasıl dayandığı görülebiliyor. Neyse ki elektrikli otomobil yalnız yolcusunu korumakta başarılı olmuş ve bu kabus senaryosundan nispeten iyi durumda ayrılmış.
Model 3, orta şeritte bir araçla çarpıştıktan sonra birkaç kez yuvarlandı, çimento bariere çarpan araç ön tekerleklerinden birini kaybettikten sonra başka bir otomobile çarparak durdu. Şiddetli çarpışmaya rağmen Model 3'ün cam çatısı ve kabini sağlam kalmayı başardı ve yolcuyu ciddi bir yaralanmadan korudu. StableGun'un kazada yaralanan eşi sıkıştırma kırığı, morarma ve bir hava yastığından sürtünme yanması ile hastaneye kaldırıldı.
Tabii ki bu kaza otomobil hakkında bilimsel ya da kesin bir test sonucu olarak görülmemeli. Model 3'ün Amerikalı IIHS sertifikası hala bulunmuyor. Ayrıca otonom bir aracın güvenliği ve pil yangını ihtimalleri de başka güvenlik önlemleri ve sertifikalarını gerektiriyor. Yine de sadece bu kazaya bakarak Model 3'ün en azından sağlam bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Kazaya uğrayan Model 3'ün fotoğraf galerisine buradan erişebilirsiniz: https://imgur.com/a/33RUwEN
Ali Ruhi Öztürk
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