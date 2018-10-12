Tesla Model 3'ten Büyük Başarı
Tesla'nın göz bebeği olan Model 3, ABD'de büyük bir başarıya imza atarak bu önemli listenin en tepesine yerleşti!
Tesla, Model 3 elektrikli aracının ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından 5 yıldızlı güvenlik derecelendirmesine layık görüldüğünü açıkladı. Deney mankeni ile yapılan testler, Model 3'ün test edilen tüm otomobillerin arasında en düşük yaralanma oranına sahip olduğunu da gösterdi. Model X bu unvanı ikinci sıradan taşıyordu.
Araç güvenliği hakkında yorum yapan Tesla, şunları söyledi: "Birçok şirket, çarpışma testlerinde iyi performans gösteren arabalar üretmeye çalışıyor ve her otomobil şirketi araçlarının güvenli olduğunu iddia ediyor. Ancak gerçek hayatta bir kaza olduğunda, test sonuçları bir Tesla kullanmanın ciddi yaralanmalardan kaçınmanın en iyi yolu olduğunu gösteriyor."
NHTSA yaptığı testlerde Model 3'ü yeni Araç Değerlendirme Programında sınadı. Bir dizi çarpışma testi ile "ön, yan ve devrilme kazaları için ciddi bedensel yaralanma olasılığını" hesapladı. NHTSA, Model 3'teki yaralanma olasılığının %5.7 civarında olduğu belirlenirken, bu değerler Model S'de kabaca %6,4 ve Model X'te ise %6,5 seviyelerindeydi.
Tesla, aracın güçlü güvenlik performansı için çeşitli nedenleri ana hatlarıyla açıkladı. Bunlardan en kayda değer olanı, batarya ve elektrikli motorların mümkün olduğu kadar yere yakın olmasının araca çok alçak bir ağırlık merkezi vermesi olarak sayılabilir. Bu da özellikle yandan gelen çarpmalarda aracın devrilme şansını en aza indiriyor.
Yavuz Alp Şimşek
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