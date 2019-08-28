Tesla Model S Modelinde Yine Güvenlik Açığı
Tesla'nın Model S ile başı belada. Hırsızların daha önce de kurbanı olan Model S'te yine güvenlik açığı ortaya çıktı.
- Ercan Uğurlu
Geçtiğimiz sene yayınlanan bir videoda Tesla Model S'in birkaç dakika içinde evin önünden çalındığını görmüştük. Hack probleminden tek muzdarip olan model Model S değil, Tesla'nın diğer modelleri de aynı sorunla karşı karşıya elbette. Ancak bir kez daha Model S sahiplerini endişelendirecek bir haberimiz var. Bu kez araştırmacıların konu aldığı Model S, yenilenen güvenlik güncellemesine rağmen bir kez daha kırılmış.
Belçika Üniversitesi araştırmacılarının el attığı senaryoda, Tesla Model S'in anahtarı klonlanabilmiş. Tesla, daha önce güvenlik açıkları sebebiyle hırsızların önündeki bariyeri arttırmak için 40-bit şifrelemeden 80-bit şifrelemeye geçiş yapmıştı. Araştırmacılar da bunun ışığında 2 adet 40-bit şifreleme çözümü işlemi yaparak anahtarı klonlayıp, 80-bit şifreleme içeren Tesla Model S'i çalmayı başarmışlar.
Hemen yukarıdaki videoda da izleyebileceğiniz olay neticesinde, Tesla bu konuda yeni bir güvenlik güncellemesi için çalışmaya başlamış. Elbette hırsıza kilit dayanmaz. Fiziksel kilitlere de yakın bir gelecekte veda edeceğimiz bir gerçek. Bu durumda daha çok hack olayıyla gündelilk hayatımızda karşılaşacak gibiyiz. Kapının kilidini ise, şirketlerin güvenlik güncellemeleri sağlayacak gibi. Peki, sizce bu işe yarayacak mı? Yorumlarınızı aşağıda paylaşabilirsiniz...
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