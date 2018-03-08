Tesla Semi'ler İlk Yüklü Test İçin Yola Çıktı!
Tesla'nın elektrikli kamyonu Semi, bugüne kadar yapılan en ciddi test için yola çıktı!
- Levent Öztürk
Elon Musk, Çarşamba sabahı test için Gigafactory 1'i terk eden elektrikli iki Tesla Semi'nin fotoğrafını yayınlamıştı. Bu fotoğrafların asıl önemi ise Tesla Semi'lerin ilk defa yüklü bir şekilde uzun menzilli testlerinin yapılıyor olması. Semi'ler, gerçek ürünler ile yüklü bir şekilde Reno, Nevada'dan Fremont, Kaliforniya'ya – yaklaşık 435km – seyahat ediyor.
Musk, daha önce yaptığı konuşmalarda bataryaları Gigafactory'den Fremont'taki üretim hattına taşımanın masrafının devasa olduğunu söylemiş ve bir Hyperloop'un en iyi çözüm olacağını belirtmişti. İnanılmaz miktarda pahalı olan tünel kazılana ve Hyperloop teknolojisi mükemmelleşene kadar da Tesla Semi'nin bu boşluğa geçici bir çözüm olması ümit ediliyor.
Bu test sürüşünün daha heyecan verici olan yanlarından biri ise, yüklü bir Tesla Semi'nin iddia edilen 800km menziline – özellikle dönüş yolculuğu da yüklü bir şekilde yapılırsa – ne kadar yaklaşabileceğini görmek olacak. Ayrıca bu test sürüşü ile iki kamyon arasındaki aerodinamik farkların da performansı ne kadar etkileyeceği görülebilecek. Gümüş kamyon daha uzun bir kaplamaya sahipken siyah kamyonun kaplaması daha kısa ve bu da daha kısa ve yavaş taşımalar için tasarlandığı hissini uyandırıyor...
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