Tesla'da Ayrılık Şoku!
Tesla, şirket için büyük önem taşıyan önemli bir ismi google'ın Waymo'suna kaptırmanın şokunu yaşıyor!
Tesla'nın yönetim ekibi, Autopilot yöneticisini kaybetmenin ve mühendislik liderinin izne çıkmasının ardından oluşan sorunlar ile başa çıkma konusunda problem yaşamaya devam ediyor. Elektrikli araba üreticisinin Amerikalı güvenlik düzenleyicileri ile "birincil teknik bağlantısı" Matthew Schwall, Waymo'ya katılmak için firmadan ayrıldı. Alphabet'in sahibi olduğu firma henüz yeni rol hakkında bir açıklama yapmamış olsa da, bir Wall Street Journal kaynağı, Schwall'ın "çeşitli" otonom sürüş güvenlik problemleri ile mücadele edeceğini söyledi.
Zamanlama uygun gözükse de, Schwall'ın ayrılmasının Autopilot sorunları ile bağlantılı olmadığı düşünülüyor. Yine de zamanlamanın firma için pek uygun olmadığı söylenebilir. Tesla, birden fazla kaza incelemesi ile uğraşıyor ve bunların arasında kamuya açıklamak istemediği şeyler hakkında NTSB ile zıt konumlarda olduğu bir Model X kazası da bulunuyor.
Schwall'un ayrılması, firma için bu incelemelerin çok daha zorlaşması anlamına gelebilir. Tesla'nın artık güvenlik sorumluları ile bağlantılarını tekrar kurması gerekiyor. Ayrıca bu ayrılık, önemli yöneticilerini rakiplerine kaptırmak istemeyen ve otonom sürüşün öncüsü olarak gurur duyan firma için sembolik bir hasar anlamına da geliyor...
Levent Öztürk
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