Tesla'dan Model S ve Model X İçin Yeni Hamle!
Tesla, eski modelleri Model S ve Model X'i tekrar "canlandıracak" yeni hamlesi için hazırlanıyor...
- Levent Öztürk
Tesla'nın Model S ve Model X satışları 2019'un başında ciddi bir şekilde azalmış olsa da, firmanın emin olmayan alıcıları kendi tarafına çekmek için bir ihtimali daha olabilir: İstedikleri menzili sunmak. Electrek kaynaklarının söylediğine göre firma, eski EV'lerini, daha yeni Model 3'te bulunan aynı teknolojiye sahip motorların benzeri bir motor ile desteklemeyi planlıyor. Tam olarak özellikler belli olmasa da, PMR'nin daha yüksek verime sahip olması (şu andaki %93 yerine %97) tasarımda fark edilebilir bir değişiklik olmadan menzili bir miktar daha arttıracaktır.
Raven kod adı verilen motorların araçlara ne zaman sunulacakları belli değil. Kaynakların söylediğine göre "göreceli olarak yakın zamanda" şarj hızını arttıracak güncellemeler ile beraber sunulmaları mümkün olabilir.
Eğer bu söylenti doğruysa, Tesla için mantıklı bir adım olacağı kesin. Daha uzun menzil bariz bir satış artısı sunacaktır ve Audi veya Mercedes gibi rakiplerine karşı Tesla'ya yeni bir rekabet avantajı sunabilir. Daha hızlı şarj süresi ise Tesla'nın üçüncü nesil Supercharger'larından faydalanması için neredeyse zorunlu olan bir güncelleme. Asıl soru ise, yeni motorun fiyatları ne kadar etkileyeceği. Her ne kadar bu motorlar Model 3'te yer alacak kadar ucuz olsalar da, henüz Tesla'nın yüksek performans arabalarında kullanılmış değiller.
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