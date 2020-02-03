Tesla'nın Model Y Tasarımı ve İlk Teslim Tarihi Ortaya Çıktı!

Tesla'nın prototip Model Y crossover aracı ile geçtiğimiz yıl ilk defa tanışmıştık ve geçtiğimiz hafta firmanın gelir duyurusu sırasında Elon Musk, aracın teslimatlarının Mart ayında başlayacağını söyledi. Tesla, yayınlanan belgelerde aracın üretim sürümünün ve üretim hattının birkaç fotoğrafını gösterdi.
Çok ciddi değişiklikler bulunmuyor; yani Model X'in kanat kapıları gibi yeni bir tasarım yok. Ancak burun kısmı biraz daha farklı gözüküyor. Electrek'in belirttiği üzere bazı araç sahiplerinin tercih ettiği, daha parlak kısımlardan arındırıldığı "chrome delete" görünüşü Model Y için standart olacak.
Denemeler sırasında gösterilen hızlanmanın kaybolması da beklenmiyor ve duyuru sırasında belirtildiği gibi aracın menzilinin 280 milden (450km) 315 mile (505km) çıkması bekleniyor.
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