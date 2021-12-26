Tesla'nın rakibi olarak görülen Rivian hedef yükseltti

Ford, GM ve özellikle Tesla'ya karşı güç kazanmak için uğraşan Rivian, ikinci üretim tesisi için hazırlıklara başladı. 2022'de daha fazla araç üretmeyi hedefleyen Rivian, çalışmalara devam ediyor.