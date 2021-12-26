Tesla'nın rakibi olarak görülen Rivian hedef yükseltti

ABD Illiois'te 2017'de satın alınan eski bir Mitsubishi Motors fabrikasında faaliyet gösteren Rivian, Georgia'da ikinci bir üretim tesisi açacağını doğruladı. Kasım ayındaki halka arzı sonrası, analistler tarafından Tesla'nın rakibi olabileceği söylenen Rivian, Ford, GM ve özellikle Tesla'ya karşı güç kazanmak için uğraşıyor.
2024'te 2. Tesiste Üretim Yapılacak
Rivian, amiral gemisi R1T elektrikli kamyonetinin ilk teslimatlarını da gerçekleştirdi. ABD'de açılacak olan ikinci üretim tesisi 5 milyar dolara mal olacak ve inşaat 2022 yazında başlayacak. Yeni tesisteki üretimin ise 2024'te başlaması hedefleniyor.
Bu hızlı büyüme ile ilgili bazı uzmanlar hareketin akıllıca bir strateji mi yoksa erken bir genişleme ve büyük bir risk mi olduğunu merak ediyor.
652 Araç Üretildi, Hedef Yükseldi
Rivian Eylül ayında üretime başladığından beri 652 araç üretti (ikisi R1S SUV, geri kalanı R1T kamyonet). Bu, Rivian'ın yıllık hedefinden birkaç yüz araç daha az ancak bu durum şirketin tedarik kısıtlamalarına atfettiği bir eksiklik.
Öte yandan marka, 2022'de her iki aracının da üretimini artırmayı planlıyor (71.000 ön sipariş aldı). Amazon için 10.000 adet elektrikli dağıtım kamyoneti üretmeyi ve 2030 yılına kadar perakende devinin 100.000 araçlık siparişini karşılamayı hedefliyor.
Analistler: Yeni Yatırım Risk
Business Insider'ın haberinde Rivian'ın şu anki tesisinin bu kapasite için yeterli olduğu görüşünü paylaşan bazı analistler yeni yatırımın risk olduğu görüşünde. Bazı analistler ise pazarın bu kadar hızlı büyümeyi kaldırıp kaldırmayacağını tartışıyor.
Rivian hisseleri, ABD'de halka arz edilmesinin ardından yüzde 53 değer kazanmış, şirket ulaştığı değerle Tesla'nın ardından, ABD'nin ikinci en büyük otomobil üreticisi olmayı başarmıştı.
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