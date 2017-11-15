Tesla'ya Bir Irkçılık Davası Daha...

Bir çalışanının şirkete açtığı dava, önümüzdeki günlerde Tesla'nın canını fazlasıyla sıkabilir...

Tesla'ya Bir Irkçılık Davası Daha...

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