Tesla'ya Bir Irkçılık Davası Daha...
Bir çalışanının şirkete açtığı dava, önümüzdeki günlerde Tesla'nın canını fazlasıyla sıkabilir...
Bloomberg'in haberine göre Tesla, "iş yerinde ırkçılık" davası ile karşı karşıya. Bir çalışan, Tesla'nın üretim katının "ırkçı davranışlarla dolu" olduğu ve 100'ün üzerinde çalışanın ırkçı tacize maruz kaldığı iddiası ile firmaya dava açtı. Şikayette belirtilene göre Tesla, elektrikli araba devrimine liderlik eden bir firma olarak gözükürken, "Tesla fabrikasındaki standart çalışma süreci Sivil Haklar öncesi çağ ırk ayrımcılığına" ev sahipliği yapıyor.
Tesla'nın çalışma ortamının ırkçı taciz şikayetleri ile ilk karşılaşması bu dava değil. Bir başka çalışan da Mart ayında firmaya dava açmış ve geçtiğimiz ay da üç çalışan daha aynı yolu izlemişti. Ayrıca firmaya karşı çalışma alanı cinsiyetçiliği ve LGBT ayrımcılığına yönelik farklı şikayetler de söz konusu.
Son davadaki çalışanlardan biri, diğer çalışanların ve şeflerin aşağılayıcı bir biçimde "zenci" kelimesini çok sık kullandıklarını ve insan kaynaklarına bu konuda bir şikayette bulunduktan sonra "pozitif bir tutuma sahip olmadığı için" kovulduğunu söylüyor. Ayrıca şikayet, Elon Musk tarafından Tesla fabrika çalışanlarına gönderilen bir e-postayı da içeriyor ve bu e-posta, "tarihsel olarak daha az temsil edilen bir grubun parçası olarak hisseden birinin" nasıl hissettiğini düşünmenin önemli olduğunu, bazen istemeden bu tür olaylar olabileceğini ve özür dilenmesi gerektiğini belirtiyor...
Levent Öztürk
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