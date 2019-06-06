Tetris: 35 Yıldır Ölmeyen Efsane

Oyun dünyasında pek çok efsane saymak mümkün. Ama 35 yıldır hep elimizin altında olan Tetris'in yeri kesinlikle ayrı. İşte Tetris'in hikayesi!

06 Haziran 2019 11:00

Levent Öztürk