Tetris: 35 Yıldır Ölmeyen Efsane
Oyun dünyasında pek çok efsane saymak mümkün. Ama 35 yıldır hep elimizin altında olan Tetris'in yeri kesinlikle ayrı. İşte Tetris'in hikayesi!
- Levent Öztürk
Belli bir yaşın üzerinde olan hemen herkesin bildiği oyunlar vardır. Pac-Man veya ilk Super Mario Bros bunların arasındaki isimler olsa da, belki de en bilinen oyun 6 Haziran tarihinde, yani bugün 35 yaşına giren Tetris olabilir. Eğer satış sayılarına bakılırsa Tetris, aklınıza gelebilecek hemen her platformda toplamda 170 milyon kopyadan fazla satış yaptı. Bazı listelere göre bu sayıyı geçebilen tek oyun, sürekli olarak gelişmeye devam eden Minecraft.
Tabii ki Tetris efsanesini, Nintendo'nun dünyayı saran Game Boy konsolundan bahsetmeden anmak doğru olmaz. Teknik olarak Tetris, satılan her Game Boy'un yanına yerleşmeden önce yaklaşık beş yıl boyunca varlığını korumaktaydı. Ancak konsolun muazzam popülerliği, oyunun neredeyse bir gecede devasa bir kullanıcı tabanına ulaşması anlamına geldi.
Game Boy'un ana yayımı için Tetris'i paketleme seçeneği de oldukça iyi bir seçenekti. Kısa süreler boyunca kullanılması düşünülen bir cihaz için Tetris, oyuncuların Game Boy'u alıp birkaç dakika oynadıktan sonra tekrar bırakabilmeleri anlamına geliyordu. Bu durum bir diğer Game Boy başlangıç oyunu olan, açık bir başlangıç ve bitiş noktası bulunan Super Mario Land ile karşılaştırıldığında fark net bir şekilde görülebiliyor. Super Mario Land, herhangi bir kayıt mekaniği olmamasından dolayı, ne kadar kısa olursa olsun oyuncuların her seferinde baştan başlayarak oyunu bitirmelerinin gerekmesi anlamına geliyordu.
Ancak bu durum temel olarak kendinize karşı yarıştığınız, her seferinde daha fazla sırayı temizleyerek daha fazla puana ulaşmaya çalıştığınız Tetris için geçerli değildi. Bu formül, hem çocuklar hem de büyükler için neredeyse karşı konulmaz idi. Şu anda Tetris Company'yi yöneten ve oyunu ilk olarak 1988 CES'de keşfeden Henk Rogers, Game Boy'u Tetris ile birlikte verme fikrini Nintendo'ya sunduğu sırada bu durumu çok açık bir şekilde belirtmişti: "Eğer Game Boy'u küçük çocuklara satmak istiyorsanız, Mario ile paketleyin. Ama Eğer Game Boy'u herkese satmak istiyorsanız, Tetris ile paketleyin."
Tetris şu anda bulunduğu efsanevi statüsüne büyük oranda Game Boy sayesinde ulaşmış olsa da, Game Boy'un varlığından önce de bilgisayarlar ve Atari'de yıllardır varlığını korumaktaydı. Oyun, Rus bilgisayar mühendisi Alexey Pajitnov ve arkadaşları Dmitry Pavlovsky ile Vadim Gerasimov tarafından yaratılmıştı ve 1986 yılında, Rusya'dan Batı'ya yayımlanan ilk bilgisayar oyunu oldu. Pajitnov, çocukken oynadığı beş bloklu pentomino bulmaca oyuncaklarından ilham alarak şu anda tanıdık olan oyun parçaları tetriminos tasarımına karar verdi.
Tetris'te sadece yedi farklı tetriminos bulunuyor ve ekranın üzerinden giderek artan hızlarla düşüyorlar. Bu parçalar düşüş sırasında döndürülebiliyor ve tam bir sıra oluşturmak için ayarlanmaları gerekiyor. Tam olan sıralar ortadan kaybolurken puan veriyorlar ve eğer bir parça ekranın üstüne değerse, oyun sona eriyor.
Pajitnov'un 2015 yılında Digital Trends'e söylediğine göre oyun sadece altı haftada üretilmişti. Ancak geçtiğimiz 35 yıl içerisinde pek çok farklı sürüm ve güncelleme yapıldı; oyun şu anda ekranı olan neredeyse her cihazda bulunabiliyor. Hatta geçtiğimiz yıl bile iki farklı Tetris sürümü sunuldu. Bunların biri, PS4 için alışıldık formülü renkli görseller, VR ve sürekli değişen müzik ile birleştiren Tetris Effect olurken, bir diğeri, bulmaca oyununa popüler battle royale formülünü getiren Nintendo'nun Tetris 99'u oluyor.
Aradan geçen 35 yıla rağmen Tetris için halen devam eden bir açlık söz konusu. Akıllı telefonlar ile beraber her an oynayabileceğimiz pek çok farklı bulmaca oyunu ortaya çıkmış olsa da, Rogers'ın 2015 yılında da dediği gibi "eğer ekran (onu) göstermek için yeterli noktaya sahipse, Tetris (orada) olacaktır."
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