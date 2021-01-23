The Walking Dead'den yeni fragman! Gizemli topluluk Commonwealth geliyor!

The Walking Dead 10. sezon ile herkesi heyecanlandırmıştı. Sezonun merakla beklenen 6 yeni bölümü ile ilgili fragman yayınlandı. Fragmanda gizemli topluluk Commonwealth ile ilgili detaylar dikkat çekiyor.

The Walking Dead'den yeni fragman! Gizemli topluluk Commonwealth geliyor!

The Walking Dead dizisinin 10. sezonu genişletilmişti. Yayınlanan yeni TWD fragmanında Commonwealth'le artan çatışma dikkat çekiyor. Öte yandan Negan ve Lucille'in geçmişlerine dair ipuçlarının da gün yüzüne çıktığı görülüyor.

The Walking Dead 10. sezonun son 6 bölümü 28 Şubat 2021'den itibaren AMC'de yayınlanmaya başlayacak.

The Walking Dead 10. Sezonda Ne Olmuştu?

Yayınlanan son bölümde Fısıldayanlar ile gerçekleşen karşılaşmanın ardından Daryl (Norman Reedus), Maggie (Lauren Cohan), Carol (Melissa McBride) ve ekibin geri kalanının yaralarını sarmaya çalıştığı görülüyordu. Öte yandan Commonwealth ve zombiler ile ilgili zorluklar sürüyor.

fragman

The Walking Dead'in Twitter hesabından yayınlanan yeni fragmanda Maggie'nin, Negan'dan intikam almaya çalıştığı anlaşılıyor. Ayrıca gizemli topluluk Commonwealth ile ilgili sır perdesi de aralanıyor.

Fragmanda Negan ve Lucille'in geçmişine dair de hikayelerin de anlatılacağı işaret ediyor. 

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