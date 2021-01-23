The Walking Dead'den yeni fragman! Gizemli topluluk Commonwealth geliyor!

The Walking Dead 10. sezon ile herkesi heyecanlandırmıştı. Sezonun merakla beklenen 6 yeni bölümü ile ilgili fragman yayınlandı. Fragmanda gizemli topluluk Commonwealth ile ilgili detaylar dikkat çekiyor.