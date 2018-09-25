The Walking Dead serisinin geleceği belli oldu!
KIyamet sonrası zombi işgalini konu alan The Walking Dead serisinin geleceği belli oldu. Serinin hayranlarını çok mutlu edecek gelişmeler var.
Zombiler, onlarca yıldır fantastik edebiyatın ve sinemanın gözdesi konumundalar. George A.Romero'nun 1968 yılında yönetmenliğini ve yazarlığını üstlendiği Night of Living Dead (Yaşayan Ölülerin Gecesi) beyaz perde için ilham kaynağı oldu. Beyaz perdede üstün başarılar elde eden zombiler, elbette pek çok oyuna, kitaba ve diziye ilham kaynağı oldu. Örnek vermemiz gerekirse; Resident Evil efsanesinin temellerinde George A.Romero'nun inanılmaz başarısı rol oynadı.
Olaya beyaz cam açısından bakarsak; The Walking Dead'in açık ara en başarılı zombi temalı dizi olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Aynı isimli çizgi romandan uyarlanan ve 2010 yılında AMC'de yayına başlayan dizi hatırı sayılır başarılar elde etti ve milyonlarca kişiyi ekran başına kilitledi. Hatta kıyametin doğuşunu konu alan Fear The Walking Dead gibi ek bir diziye ve Telltale Games'in geliştirdiği The Walking Dead oyunu ile portföyünü iyiden iyiden geliştirdi.
Walking Dead serisinden yepyeni haberler var. Görünüşe göre popüler eserin gelecek 10 yılı garanti altında. AMC CEO'su Josh Sapan, yapımın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Josh Sapan "The Walking Dead'in dünya çapındaki hayranlarına sonsuz saygı göstererek, en az 10 yıllık bir plan yaptı. WD evreni yepyeni yapımlarla taçlandırılacak." açıklamasında bulundu.
Sızan söylentilere göre The Walking Dead sadece beyaz camda değil; beyaz perde de karşımıza çıkacak. WD'nin sinema uyarlamasının yolda olduğu dedikoduları ayyuka çıktı.
The Walking Dead'in, 7 Ekim 2018'de 9.sezonuyla televizyonlara döneceğini de hatırlatalım.
Barış Terun
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın