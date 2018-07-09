Timehop, 21 Milyon Kişinin Verisini Sızdırdı!

Ünlü sosyal hizmetin maruz kaldığı saldırı sonucunda endişe verici bir sızıntı yaşandı!

Timehop, 21 Milyon Kişinin Verisini Sızdırdı!

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