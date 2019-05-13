Tinder'ın Lite Sürümü Yolda
Popüler flört uygulaması Tinder'ın hafif sürümü, bu sene kullanıcıların hizmetine sunulacak!
Twitter ve Facebook'un telefonunuzun kaynaklarını tüketmeyen, Lite sürümleri bulunuyor. Şimdi ise flört uygulaması Tinder, bağlantı kalitesi düşük olan bölgeler ve ucuz telefonlar için uygulamasının hafif bir sürümünü geliştiriyor.
Hindistan gibi ülkelere adım atmak isteyen teknoloji firmaları için "Lite" uygulaması, çok şey anlamına geliyor. Bu olanağı atlamak istemeyen Tinder'ın uygulamasını nasıl hafifleştireceği henüz bilinmiyor. Ancak uygulamanın 2019 bitmeden hazır olacağı, ana şirket Match Group tarafından yatırımcılara söyleniyor.
Diğer Lite uygulamalarında olduğu gibi Tinder'ın Lite sürümü de depolama ve bant genişliği açısından tasarruflu olacak. Böylece mobil verinin pahalı olduğu ülkelerde ve bölgelerde Tinder'ı kullanmak, pahalı bir iş olmaktan çıkacak.
Bu arada 2019'un birinci çeyrek sonuçlarını duyuran Match Group, ana Tinder uygulamasının 4,7 milyon ücretli üyesinin bulunduğunu söylüyor. Bu sayı, önceki seneye göre 1,3 milyon yüksek. Tinder Lite, uygulamanın daha da hızlı yayılmasını sağlayabilir.
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