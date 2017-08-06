Toshiba'dan, BiCS 3D Flash Bellek İçin Dev Adım!
Toshiba, yeni Fab 6 tesisini, BiCS 3D Flash bellek üretimi için hazırlıyor!
Flash belleklere giderek artan talep dolayısıyla firmalar, klasik düzlemsel tasarım yaklaşımından vazgeçerek 3D yolunu tercih etmeye başlıyor. Dünya'daki bu üreticilerin en büyüklerinden biri olan Toshiba da, üst seviye Fab 6 üretim tesisine tüm gücüyle sarılıyor.
Hatırlatmak gerekirse, Şubat ayında Toshiba, Japonya'nın Mie bölgesinde yer alan Yokkaichi Operations bellek üretim merkezinin yanında satın aldığı 150.000 metrekarelik parselin üzerinde inşaata başladığını söylemişti. Bu arazi, firmanın Fab 6 üretim tesisine – bu tesis sadece BiCS 3D Flash bellek üretimi ile ilgilenecek – ve Bellek Ar&Ge Merkezi'ne ev sahipliği yapacak.
Firmanın Fab 5 tesisinde olduğu gibi burada da inşaat iki aşamada gerçekleşecek ve birinci aşamanın 2018 yazında bitmesi bekleniyor. Toshiba Corporation, bu hedefe ulaşmak için tamamen sahibi olduğu alt firması Toshiba Memory Corporation'a (TMC) yaklaşık 180 milyar yen (yaklaşık 1.6 milyar dolar) yatırım yapacağını duyurdu.
TMC, ilk olarak Western Digital'in sahibi olduğu SanDisk ile ortak bir yatırım üzerine görüşmekteydi ancak görünene göre bu görüşmeler başarısız olmuş durumda ve firma Fab 6 için tek başına yatırım yapacağını söylüyor. Bu gelişim, üreticinin 2017 finansal yılı için planladığı ilk yatırıma da 15 milyar yen eklemek zorunda kalması anlamına geliyor ve toplam yatırım yaklaşık olarak 195 milyar yene (1.76 milyar ABD doları) ulaşıyor...
Levent Öztürk
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