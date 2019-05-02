Touch ID, iPhone 11 İle Geri Dönüyor!
Ortaya çıkan patent örnekleri, Touch ID'nin iPhone 11 ile geri döneceğini gösteriyor. Fakat bu kez fazlasıyla...
- Ercan Uğurlu
Apple, iPhone X ile beraber yeni bir döneme başlamış ve Touch ID devrini kapatmıştı. Onun yerine yüz tanıma olan Face ID özelliğini devreye sokan Apple, sonraki iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR modellerinde de bu hamlesini sürdürmüştü. Artık Touch ID tamaen tarih oldu olacak diye düşünürken, Apple'ın ortaya çıkan yeni patent örnekleri, Touch ID'nin geri dönebileceğini gösterdi. Ancak bu kez daha fazla özellikle beraber...
Apple'ın Face ID hamlesinin ardından pek çok marka da yüz tanıma özelliğini telefonlarına dahil etti. Ancak parmak izi yönteminden vazgeçilmedi ve bilindiği gibi sonunda parmak izi sensörü, ekranın altına entegre hale geldi. Ancak ekrana entegre parmak izi sensörlerinin ilk jenerasyonları şu an için ekranın belirli bir yerinde sabit. Ekranın altına yakın bil bölgeye yerleşen bu sensörler, üzerine basılmadıkça parmağınızı algılamıyor. Yani ekranın herhangi bir yerine basarak, telefonun kilidini açamıyorsunuz. Fakat bu konuda teknoloji devlerinin çalışmaları var. Şimdi bunlar arasına Apple da katılmış gibi görünüyor.
Apple'ın 30 Nisan tarihli yayınlanan patent örneğine göre, Touch ID bu konuda çare olacak. Muhtemelen Touch ID'yi geri döndürecek olan Apple, eskisi gibi fiziksel bir Touch ID yöntemini değil, yenilikçi bir Touch ID metodolojisini benimseyecek. Touch ID'nin işlevlerini ekranın tamamına uygulayacak olan Apple'ın, bu yeni özelliğini iPhone 11'de sunması bekleniyor.
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