Toyota'nın Yeni İnsansı Robotu Şaşırtıyor!
Toyota'nın yeni insansı robotu, yetenekleriyle görenleri heyecanlandırıyor!
Toyota, özel bir koltukta oturan gerçek bir insanın hareketlerini taklit eden yeni bir insansı robot üretti.
Master Maneuvering System adlı koltuk, her ekleminizi sensörle donatıyor. Bu sayede T-HR3'ün kollarını istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Ayağınızdaki sensörler ise robotu ileriye veya geriye doğru yürütmenizi sağlıyor. Robotun nereye gittiğini görmek kolay, çünkü T-HR3'ün yüzündeki kamera, kafanıza geçirdiğiniz VR başlığına yayın yapıyor. Böylece robotun gördüklerini görebiliyorsunuz.
Toyota'nın robotu geliştirme amacı, onu "ev, tıbbi tesisler, inşaat siteleri, felaketten etkilenen bölgeler ve hatta uzay" gibi yerlerde kullanmak. Özellikle uzaydaki robotları kendi hareketlerinizle kontrol etmek, fazlasıyla heyecan verici. Üstelik böyle bir robot, insanların giremediği yerlere girerek hayat kurtarmaya ciddi biçimde yardımcı olabilir.
T-HR3, aslında Toyota'nın insansı robotunun üçüncü nesli. Önceki sürümler, becerilerini müzik enstrümanları çalarak göstermişlerdi. Üçüncü nesil ise gerçek dünyada bazı işler yapabilecek gibi görünüyor.
T-HR3, Tokyo'daki International Robot Exhibition 2017'de 29 Kasım ile 2 Aralık arasında gösterilecek.
Zeynel A. Öztürk
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