Trump'ın Apple'a Verdiği Ekonomik Tavsiye Güldürdü

Trump Apple'a gümrük vergilerine karşılık olarak daha fazla tesisi ABD'ye taşımasını söyledi.

Trump'ın Apple'a Verdiği Ekonomik Tavsiye Güldürdü

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