Trump'ın Apple'a Verdiği Ekonomik Tavsiye Güldürdü
Trump Apple'a gümrük vergilerine karşılık olarak daha fazla tesisi ABD'ye taşımasını söyledi.
Apple, ABD'ye yönelik gümrük vergilerinin ürün fiyatları üzerindeki potansiyel etkisine karşı anlayış gösterilmesini umuyordu. Görünüşe göre daha en başta ABD hükümetinden bir anlayış göremeyecek. Her zaman olduğu gibi haftasonu tweet furyalarından birinde ABD Başkanı Trump, yaptırımlardan dolayı ürün fiyatlarının yükselebileceğini kabul etti. Ancak çözümün de "yerli ve milli" üretimde olduğunu ekledi. Trump, "Şimdi (Amerika'da) yeni tesisler inşa etmeye başlayın" dedi.
Apple; Apple Watch, HomePod, Mac mini ve aksesuarlarının Çin'in uyguladığı gümrük vergisinin bir sonucu olarak ABD'de daha pahalıya satılacağını söylemişti.
Problemin çözümü, tahmin edebileceğiniz gibi, ABD'de yeni tesislerin inşa edilmesiyle halledilebilecek kadar basit değil. İşçi maliyetleri ve kaynaklara erişim en büyük engellerin başında geliyor. Apple'ın talep nedeniyle üretimi artırması gerekiyorsa binlerce uygun nitelikli işçi bulması gerekiyor. Ancak bu özelliklere sahip tüm işçiler Çin'de. Ayrıca bir ABD firması olsa da Apple'ın bileşen üreticilerinin çoğu da Çin'de bulunuyor. Yani Apple'ın fabrikaları ABD'ye taşımanın tek sonucu işçiliğe ayırdığı paranın artması olacak. Daha en başta bu planın hedefinin ürünlerin maliyetinin düşürmek olduğu göz önüne alınınca bunun ne kadar yetersiz bir çözüm olduğu da aşikar.
ABD hükümeti Apple'a bu konuda hiç bir şekilde el uzatmadığı sürece zaten pahalı olan Apple cihazların fiyatları, Çin'in ABD'ye uyguladığı gümrük vergisi yüzünden artacak. Ayrıca Türkiye'nin ABD'ye uyguladığı gümrük vergisi ise artık iPhone'a sahip olmak isteyenlerin bir ABD malı ürünü satın almak için, paralarının yarısını Çin ve Türkiye'ye vergi olarak vermesi anlamına gelecek.
Yavuz Alp Şimşek
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