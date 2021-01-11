ttec AirBeat Free Kablosuz Kulaklık İncelemesi

Kablosuz kulaklık pazarında çok fazla oyuncu var. Bu alanda önceden yalnızca kulaklık üreten markalar varken, özellikle son dönemde yoğun olarak akıllı telefon üreticilerinin de bu pazara girmesiyle beraber oyuncu sayısı bir hayli artmış durumda. Elbette bu bolluk, tüketicilerin seçeneklerini zenginleştirmesi açısından fazlasıyla olumlu. Bugün inceleyeceğimiz kulaklık ise, özellikle akıllı telefon aksesuarlarıyla pek çoğunuzun yakından tanıyacağı ttec markasının yeni bir modeli. AirBeat Free adı verilen bu kulaklık, uygun fiyata iyi bir ses performansı sağlamasıyla farkındalık yaratmayı amaçlayan bir model, kaldı ki bunu da gerçekten yapabiliyor.
AirBeat Free'yi kutusundan ilk çıkarttığımızda açıkçası çok etkilendiğimizi söyleyemeyiz. Zira tasarımıyla çok basit duran bir şarj kutusu ve kulaklık setinden oluşuyor. Elbette cihazın fiyatını gördükten sonra buna hak vermemek elde değil. Şu an 300 TL gibi bir fiyatla bu kulaklığı satın alabiliyorsunuz.
Yapı olarak, kısa bir süre önce incelediğimiz realme Buds Air Neo modelini de andıran kulak içi kulaklık yapısını benimseyen ttec, öte yandan çok da hafif bir kulaklığa imza atmış. Kulaklığın ağırlığı yalnızca 3.6 gram. Böylece müzik çalmazsanız, kulağınızda olduğunu unutmanız mümkün. Hafif olmasının yanında oldukça da minik tasarlanan kulaklıklar, elbette bu nedenle kulakta çok da sağlam durmuyor. Yürüyüşler için rahat olacaktır, ancak sporda kullanmak için pek müsait olmayacağını söyleyebiliriz.
Fakat minik yapısına karşın üzerinde dokunmatik kontrollere yer verilmiş durumda. Hem telefon aramalarını yanıtlamak, hem şarkıyı durdurmak ve sürdürmek için kullanabiliyor hem de sesli asistana bu yolla ulaşabiliyorsunuz. Öte yandan kulaklıkta IPX4 sertifikası da mevcut. Bu, AirBeat Free'nin su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.
AirBeat Free, Bluetooth 5.0 bağlantı standardı üzerinden iletişim kuruyor. Kolay bir şekilde telefonunuzla eşleştirebiliyor ve 10 metreye kadar sağlıklı bir iletişim sağlayabiliyorsunuz. Bu arada cihazın müzikal performansı ise, ilk başta düşünmediğimiz kadar iyi çıktı desek doğru olacak. Tamam, daha pahalı ve bol teknolojilerle donalı abileri kadar üst seviye baslar üretemiyor, veya güçlü tizler duyamıyorsunuz fakat, temiz bir ses verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle bas performansının sadece AirBeat Free için değil, bu tip açık kulaklıklarda zaten oldukça zor yakalanabilen bir başarım olduğunun altını çizmek gerekli. Bu anlamda bu fiyat kategorisinde, hafif, pratik ve üzmeyecek bir ses performansı üreten bir kulaklık arayanlar için doğru tercih olacaktır diyebiliriz.
Kulaklığın telefon görüşmeleri performansı ise fena değil. Telefon konuşmaları kristal berraklığında geçmiyor tabii ki, ancak kötü de değil; ortalama bir performans sağlıyor.
AirBeat Free'nin pil ömrü ise, 4 saate kadar. Elbette bu sadece kulaklıkların pil ömrü. Şarj kutusu ile beraber bu süreyi totalde 30 saate kadar ulaştırabiliyorsunuz. Eğer hiç olmadık bir anda şarjınız biterse ise, 15 dakikalık hızlı şarj ile 1 saate kadar kullanım sağlayabiliyorsunuz. Kulaklığın tam kapasite şarj olma süresi ise 1.5 saat civarında.
Sonuç
Sonuç olarak ttec AirBeat Free, hiç de fena bir kulaklık olmamış. 300 TL civarında bir fiyatla satılması da uygun fiyatlı bir alternatif yaratıyor. O nedenle bütçeyi daha yükseğe çekemiyor ve nispeten iyi bir ses kalitesi sağlamak istiyorsanız AirBeat Free tercih edilebilecek bir seçenek olabilir.
CHIP Online Notu: %80
+ Pratik
+ Uygun fiyat
+ Kategoride ideal ses performans
+ Pil ömrü
+ Su dayanıklılığı
- Kulakta sağlam durmuyor
- Malzeme kalitesi
Alternatif
AirBeat Free'ye alternatif olarak realme Buds Air Neo modeli de düşünülebilir.
Kimler Almalı?
Kablosuz kulaklık için bütçesi 300 TL ile sınırlı olan kullanıcılar ttec AirBeat Free'den iyi bir verim sağlayabilirler.
Teknik Detaylar
- Bağlantı Bluetooth 5.0
- Pil Ömrü 4 Saat
- Şarj Kutusu Pil Ömrü 30 saat
- Şarj Süresi 15 dk. (hızlı şarj), 1.5 saat (tam şarj)
- Su Koruması Var (IPX4)
- Renk Siyah, Şampanya Sarısı
- Boyutlar 16 x 41 x 17 mm
- Ağırlık 3.6 gr.
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