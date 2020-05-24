Tüm CHIP Online Ailesinin Ramazan Bayramı Kutlu Olsun

Koronavirüs bizi evlerimize kapatmış da olsa, bugün Ramazan Bayramı. Ve hiç bir virüs, bayram coşkusunu sonuna kadar yaşamamızı engelleyecek kadar güçlü değil. Tüm CHIP Online ailesinin Ramazan Bayramı kutlu olsun!

Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun

Yine bir bayram coşkusunu, Ramazan Bayramı'nın coşkusunu yaşıyoruz. Ama bu kez bu coşkuyu alıştığımızın, bildiğimiz gibi yaşayamıyoruz. Hepimiz evlerimizdeyiz; sevdiklerimizin yanında olamıyoruz.

Ama olsun; her şeye rağmen, gönüllerimizin bir olduğunu biliyoruz ya, o bize yeter. Bu bayramda da varsın, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpemeyelim. Bu günler de geçecek ve sonraki bayramları yine eskisi gibi kutlayacağız nasıl olsa.

CHIP Online'ın mutfağındaki bizler, sizlerin, yani tüm CHIP Online ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. Birlikte, bu zor günlerin geride kaldığı, daha nice bayramlar kutlamak ümidiyle...

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