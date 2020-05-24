Tüm CHIP Online Ailesinin Ramazan Bayramı Kutlu Olsun

Koronavirüs bizi evlerimize kapatmış da olsa, bugün Ramazan Bayramı. Ve hiç bir virüs, bayram coşkusunu sonuna kadar yaşamamızı engelleyecek kadar güçlü değil. Tüm CHIP Online ailesinin Ramazan Bayramı kutlu olsun!