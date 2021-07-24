Tüm dünyada çok ses getiren The Loudest Voice dizisi GAIN'de!

ABD'deki güç dengelerinin ardındaki gerçekleri anlatan ve tüm dünyada çok ses getiren 7 bölümlük mini dizi The Loudest Voice, GAIN'de yayınlanmaya başladı.

Tüm dünyada çok ses getiren The Loudest Voice dizisi GAIN'de!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 23 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda drone, kulaklık ve akıllı bileklik sürprizi!
A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı bilgisayar ürünleri
BİM 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda taşınabilir şarj aleti sürprizi!
Yuvam Dünya "İklim Dostu Yaşam Rehberi"ni Yayımladı

Günün En çok Okunanları
Intel'den Alder Lake İşlemcileri İçin Erteleme Bilmecesi
Tüm dünyada çok ses getiren The Loudest Voice dizisi GAIN'de!
Kanserde Bütüncül Tedavi Yaklaşımı
Mars'ın İçinde Ne Var? Elde Edilen Veriler Mars'ın İç Yapısını Ortaya Koydu
Malezya'da Kripto Para Bilgisayarları, Dozerlerle Böyle Dümdüz Edildi!

 

 