Türk Bilişim Şirketinin Katar'daki Ayak Sesleri

BEAM Teknoloji A.Ş. Katar Ulaştırma Bakanlığı tarafından Siber Güvenlik Test ve Değerlendirme Merkezi olarak tanındı. Katar başta olmak üzere Körfez Ülkelerine teknoloji ihracatı için BEAM Teknoloji A.Ş. bağımsız test ve değerlendirme merkezi olacak.

Türk Bilişim Şirketinin Katar'daki Ayak Sesleri

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