Türk Bilişim Şirketinin Katar'daki Ayak Sesleri

BEAM Teknoloji, Katar Ulaştırma Bakanlığı tarafından lisanslanan ilk Türk şirketi oldu. BEAM Teknoloji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknogirişim Sermaye Desteği ile 2011 yılında Bağımsız Test ve Değerlendirme Merkezi olarak kurulan ve bu alanda Türkiye'de yerleşik ve uluslararası akreditasyon ve lisansa sahip ilk özel bilişim teknolojileri ürün ve sistemleri güvenliği test ve değerlendirme merkezi unvanına sahip. BEAM Teknoloji, Katar Ulaştırma Bakanlığı tarafından Kasım 2020'de gerçekleştirilen davetin ardından gerekli tüm süreçleri tamamlayarak Almanya merkezli TÜV-IT ile birlikte bu alanda lisanslanan 2 laboratuvardan biri olmayı da başardı.
Dijital dönüşüm ve 5G süreçlerinin hızlanması ile siber saldırıların da gözle görülür bir şekilde artış gösterdiğine vurgu yapan BEAM Teknoloji Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Mehmet Çakır, "Akıllı ev eşyalarından kritik altyapılarda kullanılan teknoloji çözümlerine kadar bir çok ürün 7x24 saldırı riski barındırıyor ve söz konusu ürünlerin yetkin ve bağımsız değerlendirme merkezlerince detaylı bir şekilde test edilmesi ve sertifikalandırılması özellikle satın alımlarda güvenli ürün tedariğinin en temel unsurlarından biri olarak tüm dünyada etkin olarak kullanılıyor. Örneğin ABD'de ve AB içerisinde teknoloji alanında birçok ürün ancak güvenlik sertifikasyonlarına tabi olarak tedarik edilebiliyor. AB tarafından 2019 Haziran ayında kabul edilen Siber Güvenlik Kanunu ile de ürün sertifikasyonlarının önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşacağı tahmin edilmekte" şeklinde görüş belirtti.
TSE sertifikalarında aranan isim: BEAM Teknoloji
10 yılda binin üzerinde farklı ürünü test ettiklerine ve çok farklı platformlarda test kabiliyetleri bulunduğuna vurgu yapan Çakır, bu konu hakkında ise şunları söyledi:
"Ürün, sistem ve personellerin siber saldırılara karşı direncinin test edilip değerlendirildiği Siber Güvenlik Değerlendirme Merkezi'nde ise kurulduğu 2011 yılından bugüne kadar 1000'in üzerinde ürün, sistem ve süreç formal ve informal test ve değerlendirmelere ve zafiyet analizlerine tabi tutulmuş ve formal değerlendirmeler sonucunda başarılı ürünlere Türk Standartları Enstitüsü tarafından Uluslararası geçerli Ortak Kriterler Sertifikası verilmiştir. Ürün ve sistemlerin yanı sıra oltalama saldırılarına karşı çalışanların da güvenlik farkındalığının test edildiği ve iyileştirildiği OIta.la markası ile piyasada 150.000'in üzerinde son kullanıcıya hizmet veren BEAM Teknoloji A.Ş. özellikle teknolojik ürünlerinin çözüm sağlamada yetersiz kaldığı oltalama saldırılarına karşı personellerin zafiyetlerini test edebilen, alanında Yerli Malı Belgesine sahip tek ürün olan Olta.la ile de yurt içi ve yurt dışında değerlendirme faaliyetlerini geniş bir kapsamda yürütmektedir."
"Tedarik edilen ürün ve sistemlerin güvenliği noktasında uluslararası standartları uygulamaya koymak isteyen Katar Hükümeti de sertifikasyon altyapısının kurulumunu tamamladıktan sonra BEAM Teknoloji A.Ş.'yi davet etmiş ve gerekli prosedürlerin tamamlanması ve sözleşmelerin imzalanması ile Ulaştırma Bakanlığı altında ürün ve sistem güvenlik değerlendirme merkezi olarak gerekli lisansları vermiştir" şeklinde görüş belirten Mehmet Çakır, sözlerini şu şekilde noktaladı:
"Savunma Sanayi başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Katar arasında sürdürülen stratejik iş birliği çerçevesinde Siber Güvenlik de önemli konu başlıklarından biri olarak yer almaktadır. Bu kapsamda Katar Ulaştırma Bakanlığı tarafından BEAM Teknoloji A.Ş.'ye verilen bu lisans özellikle ülkeler arasında teknoloji ürünlerinin ihracatı ve söz konusu ürünlerin güvenliğinin doğrulanması açısından kritik bir önem taşımaktadır. Bu lisans ile BEAM Teknoloji Katar pazarına ürün sağlamak isteyen yerli üreticilerin çözümlerinin uluslararası standartlara uygun test ve değerlendirmelerini gerçekleştirecek ve başarılı ürünlerin Türk Standartları Enstitüsü'nün yanı sıra Katar Ulaştırma Bakanlığı tarafından da sertifikalandırılmasını sağlayarak güvenli ürün olarak tedarik edilmesinde öncülük edecektir. Özellikle son dönemde yerli ve milli teknoloji yatırımları ile öne çıkan Türkiye'de geliştirilen yerli teknoloji ürünlerinin körfez ülkeleri başta olmak üzere dış pazarlara ihracatının da önünü açan bu adım ile firmamız uluslararası bağımsız test ve değerlendirme merkezi olma yolunda yatırımlarını devam ettirerek ülkemize döviz kazandırıcı tüm hizmetler için gereğini kurulduğu günkü heyecanı ile hayata geçirmeye devam edecektir."
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