Türk hosting şirketi Natro satıldı

Türk web hosting şirketi Natro'nun hisselerinin tamamı Avrupa'da faaliyet gösteren Belçika merkezli team.blue'ya satıldı.

Türk hosting şirketi Natro satıldı

Natro'nun finansal danışmanlığını üstlenen Ventura Partners yönetici ortaklarından Kerim Kotan işlem sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Natro'nun %100 hisselerinin team.blue tarafından alındığını belirtti. İşlemin büyüklüğü ile ilgili bir bilgi ise açıklamada yer almadı.

Kotan, "Salgın sonrasında da yabancı yatırımcının ilgisi sürüyor, Natro'nun team.blue'ya satışı ve yine aynı dönemde bitirme aşamasına getirdiğimiz 5 farklı proje de bunun en büyük kanıtı" dedi.

NATRO'NUN 120 BİNDEN FAZLA MÜŞTERİSİ VAR

Genel merkezi Belçika'da yer alan team.blue Avrupa'da toplam 10 farklı ülkede faaliyet gösterirken, Türkiye web hosting sektörü şirketlerinden Natro'nun ise 120.000'den fazla aktif müşterisi bulunuyor.

Türk oyun firması Peak, bu ayın başında şirket hisselerini 1,8 milyar dolara ABD'li Zynga firmasına devrederek büyük bir anlaşmaya imza atmıştı.  Şirket, bu satış işlemiyle Türkiye'nin ilk unicorn girişimi olmayı başarmıştı.

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