Türkiye'de bugüne kadar sinemada en çok izlenen 50 korku filmi

Box Office verilerine göre Türkiye'de sinemada en çok izlenen korku filmlerinin ilk sırasında Dabe: Zehr-i Cin yer alıyor. 2014 yılında vizyona giren film 837 bin 791 biletli seyirci tarafından izlenmişti. Listenin ikinci sırasında 2013 yılında vizyona giren Dünya Savaşı Z (757 bin 886) ve üçüncü sırasında ise Siccin 5 yer alıyor. Siccin 5 2018 yılında vizyona girmiş ve 633 bin 391 biletli seyirci tarafından izlenmişti. Testere serisinden Testere 4 ve Testere 3 D de kendisine ilk 10'da yer bulan filmler arasında.
İŞTE İLK 50
DABBE: ZEHR-İ CİN
Yönetmenliğini Hasan Karacadağ'ın üstlendiği "Dabbe Zehr-i Cin"'de Murat Özgen, Irmak Örnek ve Elçin Atamgüç gibi isimler rol almıştı. 23 hafta vizyonda kalan film 837 bin 791 izleyiciye ulaşmış, 8.349 milyon hasılat elde etmişti.
DÜNYA SAVAŞI Z
İnsanlar ve zombiler arasında yaşanan sıra dışı bir savaşı konu alan "Dünya Savaşı Z"nin yönetmen koltuğunda Marc Forster oturdu. Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği film Çin'de ortaya çıkan ve tek bir ısırıkla yayılan, insanları tanınamayacak yaratığa dönüştüren virüsün hızla yayılması ve insan gruplarının birbirlerine acımasızca saldırmasını konu alıyordu.
SİCCİN 5
Alper Mestçi'nin yazıp yönettiği film üç aileyi etkileyen lanetli kabusların, geçmişte yapılan bir ayinde kesişmesini anlatıyordu.
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