Türkiye'de bugüne kadar sinemada en çok izlenen 50 korku filmi

Türkiye'de 1989 yılından bu yana sinemada en çok izlenen korku filmleri listesinin ilk sırasında bir yerli yapım var. İşte Türkiye'de şu ana kadar sinemada en çok izlenen 50 korku filmi: