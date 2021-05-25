Türkiye'de En Çok Koronavirüs Vakası Görülen İller Açıklandı (15-21 Mayıs)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Koronavirüs haritasına göre, 15-21 Mayıs haftasında en çok ve en az vaka görülen illeri açıkladı. İstanbul, vaka sayısında görülen düşüşle dikkat çekiyor.