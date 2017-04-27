Twitter, Güneşi Gördü!
Belini bir türlü doğrultamayan Twitter için, kara bulutların arasından güneş, az da olsa göründü!
Twitter, yıllardır ne yaparsa yapsın, bir türlü zarar etmekten kurtulamıyor. Daha da kötüsü, zarar uzun zamandır artıyordu. Buna çok yavaş büyüyen kullanıcı sayısı da eklenince, sosyal ağ için durum giderek daha da kötüleşiyordu.
Gelen son rakamlar, Twitter'ın son çeyrekte yine zarar ettiğini gösteriyor. Ama bu kez zararın, bir önceki çeyreğe göre önemli oranda azaldığı görülüyor. 2016'nın dördüncü çeyreğinde 167 milyon dolar zarar açıklayan Twitter, 2017'nin ilk çeyreğinde zararını 62 milyon dolara kadar geriletmeyi başardı.
Ancak kullanıcı sayısındaki durgunluk aynı şekilde devam ediyor. Aylık aktif kullanıcı sayısı 2016'nın son çeyreğinde 319 milyon iken, geride kalan son çeyrekte ancak 328 milyona yükselmiş durumda. Başka bir deyişle, koca bir çeyrek boyunca yaşanan artış, sadece 9.000 kişi.
Twitter, gelen son çeyrek raporu ile ümitlenebilir. Ancak Facebook gibi, büyük paralar kazanmak istiyorsa, farklı bir şeyler bulmak zorunda olduğu da kesin...
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Ancak kullanıcı sayısındaki durgunluk aynı şekilde devam ediyor. Aylık aktif kullanıcı sayısı 2016'nın son çeyreğinde 319 milyon iken, geride kalan son çeyrekte ancak 328 milyona yükselmiş durumda. Başka bir deyişle, koca bir çeyrek boyunca yaşanan artış, sadece 9.000 kişi.