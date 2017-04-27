Twitter, Güneşi Gördü!

Belini bir türlü doğrultamayan Twitter için, kara bulutların arasından güneş, az da olsa göründü!

Twitter, güneşi gördü!

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Ancak kullanıcı sayısındaki durgunluk aynı şekilde devam ediyor. Aylık aktif kullanıcı sayısı 2016'nın son çeyreğinde 319 milyon iken, geride kalan son çeyrekte ancak 328 milyona yükselmiş durumda. Başka bir deyişle, koca bir çeyrek boyunca yaşanan artış, sadece 9.000 kişi.

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