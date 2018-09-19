Twitter, Kronolojik Sıralamaya İzin Verecek!
Haber kaynağındaki tweet'leri sıralamayı algoritmalara emanet eden Twitter, yakında kontrolü size bırakacak!
Twitter 2016'da tweet sıralamasını algoritmalara emanet etmiş, zamana göre sıralamayı ikinci plana atmıştı. O zamandan bu yana tweet'ler, sistemin kullanıcı için önemli olduğunu düşündüğü tweet'leri yukarıda gösteriyor. Ancak firma, tarih sıralamasıyla algoritma arasında daha kolay geçiş yapmanızı sağlayacak bir çözüm için çalışıyor.
Firma, yeni işlevin testlerine önümüzdeki haftalarda başlayacağını söylüyor. Bu arada firma, "En iyi tweet'leri başta göster" ayarını güncelledi. Bu ayarı kapattığınızda takip ettiğiniz kişilere ait tweet'leri ters kronolojik sırada görebiliyordunuz. Bu güncellemeden önce haber kaynağınız, kaçırdığınız tweet'leri ve takip etmediğiniz hesapların tweet'lerini de gösterebiliyordu.
Sosyal dev, hedefinin haber kaynağında görmek isteyeceğiniz tweet'ler ile en yeni tweet'leri dengelemek olduğunu söylüyor ancak bu konuda her zaman başarılı olmadığını kabul ediyor. Firmanın yeni kararının kullanıcı bağlılığı konusunda nasıl bir etkide bulunacağını zaman gösterecek.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın