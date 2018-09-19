Twitter, Kronolojik Sıralamaya İzin Verecek!

Haber kaynağındaki tweet'leri sıralamayı algoritmalara emanet eden Twitter, yakında kontrolü size bırakacak!

Twitter, Kronolojik Sıralamaya İzin Verecek!

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