Twitter, Trump'ın Danışmanını Ban'ladı!
Twitter, CNN çalışanlarını tehdit eden Trump'ın eski danışmanının hesabını kapattı!
Twitter, birden çok CNN çalışanını bireysel olarak tehdit eden, Trump'ın eski danışmanı Roger Stone'un hesabını dondurdu. CNN'in Robert Mueller ve Rusya soruşturması ile ilgi haberi ardından Stone, Twitter'da kendini "dışa vurmaya" karar verdi. Küfürler ve hakaretler dışında Stone, Don Lemon'un "ifşa edilmesi, aşağılanması, utanç duruma düşmesi, dalga geçilmesi ve cezalandırılması" gerektiğini yazdı. Jake Tapper için ise "ağır bir ceza" hak ettiğini söyledi. Stone'un niyeti ne olursa olsun, Twitter kendi platformu üzerinden gerçekleşebilecek bir tehdit ve saldırıların sorumluluğunu almak istememiş gibi görünüyor.
Bazı kaynaklara göre Stone daha önce de hesabını askıya aldırmayı başarmıştı, bu yüzden şu an karşılaştığı cezanın kalıcı bir kapatma olduğu düşünülüyor.
Stone'un daha önce de siyasi görüşüne katılmadığı bireylerin isimlerini ifşa ettiği ve zorbalığa uğramalarına sebep olduğu biliniyor. Bunu yaparken de ağır ve bağnaz bir dil kullanması da cabası.
Twitter'ın kendi siyasi görüşlerine uymayan hesapları da kendi kurallarını esneterek cezalandırması da unutulmuş bir gerçek değil. Stone'un ban'lanması kaçınılmaz ve haklı da olsa, sosyal medya devinin ileride nasıl bir politika izleyeceğini göreceğiz. Twitter, Facebook ve Youtube gibi platformların ifade özgürlüğü ile zorbalık arasındaki çizgiyi iyi belirlerken kendi siyasi görüşlerini bir kenara koymalarını umuyoruz.
Ali Ruhi Öztürk
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