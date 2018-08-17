Twitter Üçüncü Parti Desteğini Geri Çekiyor
Twitter, daha önce ertelediği API güncellemesini yayımlayarak üçüncü parti uygulamaları zora sokuyor...
Twitter'ın API'sinde yapılacak olan bir değişiklik nedeniyle üçüncü parti Twitter uygulamalarının zayıflamaları bekleniyor.
Uygulama geliştiricisi Tapbots, 9to5Mac'in söylediğine göre, Perşembe günü yürürlüğe girecek olan Twitter API'sinde yapılan bir değişiklik nedeniyle iOS cihazları için uygulamasının yeni bir sürümü yayınladı. API'ler veya uygulama programlama arayüzleri, iki programın birbirleriyle konuşmasına izin veren yazılımlardır.
Bildirilen değişiklik, Tweetbot uygulamasının Wi-Fi'de anlık zaman çizelgesi akışı, beğenme, retweetler, takipler ve alıntılar için bildirimleri dahil olmak üzere çeşitli yararlı özelliklerini kaybetmesi anlamına geliyor. Değişikliklerin Apple Watch uygulamasını da etkilemesi bekleniyor. 9to5Mac'in de söylediği üzere API değişiklikleri yürürlüğe girdikten sonra, zaman çizelgeleri her bir iki dakikada bir yenilenecek ve push bildirimleri de benzer bir gecikme yaşayacak.
Konu hakkında ise Tapbots ve Twitter henüz bir yorum yapmış değil.
Bildirilen değişiklikler, Twitter'ın Nisan ayında Talon, Tweetbot, Tweetings ve Twitterrific gibi uygulamaların desteğini alma planını erteleyeceğini bildirmesinden sonra geldi. Twitter, üçüncü parti uygulamalarını etkin bir şekilde özelliksiz bırakacak olan aşamalı destek çekimi için belirlenen tarih 19 Haziran idi. Twitter, geliştiricilere "yeni API'ye geçiş için yeterli zaman vermek" için bu ertelemenin yapıldığını söylemişti.
Ancak, Tapbots tarafından 9to5Mac'e söylenene göre "belirli özellikleri devre dışı bırakmak veya düşürmek zorunda" kaldılar. Şirket, "bu tamamen bizim kontrolümüz dışında" dedi.
Twitterrific yaratıcısı Iconfactory'nin baş tasarımcısı Gedeon Maheux, API değişikliklerinin anlaşılabilir olsa da üzücü olduğunu söyledi.
Maheux, bir e-posta bildirisinde, "(Twitter'ın) eski API'lerini kullanan tüm kötü amaçlı aktörler tarafından botların, spam'ların ve trollerin yayılmasını tüm Twitter evreni için kötü olduğunu anlıyoruz." "Iconfactory'nin Twitterrific'i gibi uygulamalar, Twitter'ın markasını oluşturmaya yardım etti, katkılarımız tabi ki küçüktü, ama yine de gerçeklerdi."
Bazı üçüncü parti geliştiricilerin Twitter'ın API değişimi hakkında daha farklı görüşleri bulunuyor.
Talon'un yaratıcısı Klinker Apps'ın sahibi Luke Klinker bir e-postada, "Bu değişikliğin Talon üzerinde çok az etkisi olacak," dedi. "Bu belirli değişikliklerin uzun vadede herhangi bir uygulamanın geçerliliğini etkileyeceğini düşünmüyorum. Diğer yöntemlerle değiştirilemeyecek hiçbir işlevselliği yok etmiyorlar."
Twitter'ın API değişimi, bir Iconfactory blog gönderisine göre Perşembe günü başlayacak ve 23 Ağustos'a kadar bitecek...
Levent Öztürk
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