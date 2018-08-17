Twitter Üçüncü Parti Desteğini Geri Çekiyor

Twitter, daha önce ertelediği API güncellemesini yayımlayarak üçüncü parti uygulamaları zora sokuyor...

Twitter Üçüncü Parti Desteğini Geri Çekiyor

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