Twitter'dan Kafa Karıştıran Açıklamalar!

Görünüşe göre Twitter, ABD Başkanı Trump'ın da işe karıştığı "Müslüman karşıtı tweet'ler" konusunda ne diyeceğini kendisi de bilmiyor!

Twitter da sebeplerden emin değil...

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