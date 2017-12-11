Twitter'dan Kafa Karıştıran Açıklamalar!
Görünüşe göre Twitter, ABD Başkanı Trump'ın da işe karıştığı "Müslüman karşıtı tweet'ler" konusunda ne diyeceğini kendisi de bilmiyor!
Twitter'ın platform üzerindeki problemlerle ilgilenme yöntemleri hakkında yeterince karmaşa yokmuş gibi, geçtiğimiz günlerde sosyal ağ tarafından yapılan bir açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın retweet'lediği bir grup anti-Müslüman tweet ve videoyu neden kaldırmadığını kendisinin de tam anlamıyla bilmediği ortaya çıktı.
CEO Jack Dorsey, bir tweet aracılığı ile daha önce bu videolara karşı neden harekete geçmediklerine yönelik "yanlış sebebi gösterdiklerini" söylerken, şu andaki kullanıcı sözleşmelerine eleştirel bir gözle baktıklarını ve her geri bildirim için müteşekkir olduklarını belirtti.
Bütün sorun, Britain First adlı aşırı sağcı grubun liderlerinden Jayda Fransen'in gönderdiği bir grup tweet ile başladı. Bu tweet'lerde Müslüman oldukları söylenen kişilerin koltuk değnekli bir adamı dövdükleri, bir Meryem heykelini parçaladıkları ve çatıdan bir kişiyi aşağı attıkları görülmekteydi. Ancak asıl sorun, Başkan Trump'ın bu videoları retweet etmesi ile başladı. Eleştirmenler, Trump'ın tweet'lerinin İslam karşıtı hassasiyet oluşturabileceğinden ve şiddete yol açabileceğinden endişelenmekteydi.
Cevap aranan soru ise, Twitter'ın hizmet şartlarını açıkça ihlal ediyor gibi gözüken bu videoların neden platformda kalmaya devam ettiğiydi. Özellikle Dorsey, firmanın yaptığı "poliçelerinin çiğnenmediği, bu videoların insanların bir sorunun her yanını gördüklerinden emin olmak için tutulduğunu ve ciddi bir kamusal ilginin bulunduğunu düşündüklerini" söyleyen açıklamasının ardından ciddi bir soru ve eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Eleştiri yapanların arasında bulunan teknolojisi sitesi The Outline lideri Joshua Topolsky, Twitter aracılığı ile Dorsey'ye, Trump'ın tweet'lerinin kaldırılmamasının sebebinin platformun Trump'ın sosyal ağda kalmasına "ümitsizce" ihtiyacı olması mı olduğunu ve bu yüzden de istediği her şeyi yapmasına izin mi verildiğini sormuştu. Dorsey bu soruya "Hayır" cevabını vermiş olsa da, Topolsky'nin ikinci sorusu olan "yani bu saldırgan içeriği sözleşmeleriniz sebebiyle kaldıracak mısınız "tweet'i cevapsız kaldı. Sonrasında ise bir Twitter sözcüsü daha fazla yorum yapılmayacağını belirtti. Ancak son açıklama, Twitter'ın bile bu duruma verecek bir cevabı olmadığını gösterdi.
Tartışmalı içerikler uzun bir süredir Twitter için sorun oluyor. Bu yılın daha erken dönemlerinde firma, tweet'lerinin haber niteliğinde olması sebebiyle Trump'ı platformdan kovmayacaklarını açıklamıştı.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın