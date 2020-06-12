Ücretsiz süper yöntem! Youtube reklamları "nokta" ile nasıl engellenir?

Youtube'de çıkan reklamlar nasıl engellenir? İşte nokta ile engelleme yöntemi! En çok video izlenen platform YouTube'da izleyiciler videoları seyrederken karşısına reklamlar çıkıyor. Bu durum video izlemeyi engellediği için kullanıcılar tarafından sevilmiyor. YouTube'da Premium hizmeti alanlar belirli bir ücret karşılığında video izlerken reklam çıkmamasını sağlıyor. Ancak reklamları izlememenin başka yolları da keşfedildi.
YOUTUBE REKLAMLARI "." İLE ENGELLENEBİLİYOR
YouTube video bağlantılarına .com'dan sonra bir "." konulmasıyla reklamlar engellenebiliyor. Yani "youtube.com./" şeklindeki bir kullanım ile videolar tamamen reklamsız oluyor. Bu yöntem şuan web sürümünde kullanılabiliyor. Şu an çalışan bu yöntemin ileride kapatılacağı düşünülüyor.
YOUTUBE GEÇTİĞİMİZ HAFTA YENİ İŞLEVİ KULLANIMA SUNMUŞTU
YouTube, videolarda belirli bölümleri bulmanızı kolaylaştırmaya yönelik yeni işlevini kullanıma açtı. Masaüstü, Android ve iOS'a gelen yeni Video Chapters, videoyu oluşturan kişinin belirlediği zaman damgalarını kullanıyor. Böylece kullanıcı, videoda belirli bir bölüme atlayabiliyor veya belirli bir bölümü yeniden izleyebiliyor. Bölümler, video yürütücüsünün altında görüntüleniyor ve zaman damgalarını video açıklamasından alıyor.
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