Ücretsiz süper yöntem! Youtube reklamları "nokta" ile nasıl engellenir?

Youtube reklamları nasıl engellenir merak ediyorsanız bu habere çok sevineceksiniz. Video izleme platformu Youtube'da, Premium hizmeti almayan kişiler çoğu zaman şikayetçi olduğu reklamlarla karşılaşabiliyor. YouTube reklamlarını izlemek istemeyenler için yeni bir yöntem bulundu. Bu yöntemi duyunca çok şaşıracaksınız...