Ücretsiz süper yöntem! Youtube reklamları "nokta" ile nasıl engellenir?

Youtube reklamları nasıl engellenir merak ediyorsanız bu habere çok sevineceksiniz. Video izleme platformu Youtube'da, Premium hizmeti almayan kişiler çoğu zaman şikayetçi olduğu reklamlarla karşılaşabiliyor. YouTube reklamlarını izlemek istemeyenler için yeni bir yöntem bulundu. Bu yöntemi duyunca çok şaşıracaksınız...

İlginç yöntem! YouTube reklamlarını izlemek istemiyorsanız bunu deneyin...

Youtube'de çıkan reklamlar nasıl engellenir? İşte nokta ile engelleme yöntemi! En çok video izlenen platform YouTube'da izleyiciler videoları seyrederken karşısına reklamlar çıkıyor. Bu durum video izlemeyi engellediği için kullanıcılar tarafından sevilmiyor. YouTube'da Premium hizmeti alanlar belirli bir ücret karşılığında video izlerken reklam çıkmamasını sağlıyor. Ancak reklamları izlememenin başka yolları da keşfedildi.

YOUTUBE REKLAMLARI "." İLE ENGELLENEBİLİYOR

YouTube video bağlantılarına .com'dan sonra bir "." konulmasıyla reklamlar engellenebiliyor. Yani "youtube.com./" şeklindeki bir kullanım ile videolar tamamen reklamsız oluyor. Bu yöntem şuan web sürümünde kullanılabiliyor. Şu an çalışan bu yöntemin ileride kapatılacağı düşünülüyor.

YOUTUBE GEÇTİĞİMİZ HAFTA YENİ İŞLEVİ KULLANIMA SUNMUŞTU

YouTube, videolarda belirli bölümleri bulmanızı kolaylaştırmaya yönelik yeni işlevini kullanıma açtı. Masaüstü, Android ve iOS'a gelen yeni Video Chapters, videoyu oluşturan kişinin belirlediği zaman damgalarını kullanıyor. Böylece kullanıcı, videoda belirli bir bölüme atlayabiliyor veya belirli bir bölümü yeniden izleyebiliyor. Bölümler, video yürütücüsünün altında görüntüleniyor ve zaman damgalarını video açıklamasından alıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Dark 3. sezon ne zaman? Heyecanla beklenen Dark 3. sezon fragmanı yayında!
12 Haziran 2020 BİM aktüel kataloğunda drone, TV ve akıllı bileklik sürprizi
A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Samsung ürünleri sürprizi
Gözler La Casa De Papel 5. sezonda! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
Günün En çok Okunanları
The Last of Us Part II İncelemesi
Apple, Muhtemelen İsimlerini Bile Hatırlamadığınız İki Hizmetini Kapatıyor
Ücretsiz süper yöntem! Youtube reklamları "nokta" ile nasıl engellenir?
PlayStation 5 ile Birlikte Gelecek Olan Aksesuarlar Belli Oldu
Maske ve Eldivenler, Fark Etmediğimiz Ciddi Bir Soruna Yol Açıyor

 

 