Üçüncü Nesil Chromecast Tanıtılmadan Satıldı!
Google'ın yeni cihazı, tanıtımı yapılmadan önce Best Buy tarafından satıldı!
Google büyük ihtimalle 9 Ekim'deki tanıtımı hakkındaki planlarını saklamayı isterdi, ancak Google Pixel'in tüm detayları ortaya çıkarıldıktan sonra şovun diğer yıldızı da Best Buy tarafından ifşa edildi.
Bir Best Buy mağazası, yeni nesil Chromecast'i tanıtımının yapılmasına bir haftadan fazla kala satışa çıkardı ve bir müşteri de bu şekilde yeni cihazı herkesten önce evine götürmüş oldu.
Müşterinin bir Reddit kullanıcısı olması da haberin kısa sürede yayılmasına yol açtı. Kullanıcının Reddit'e yüklediği bir fotoğraf ile birlikte gönderi büyük ilgi çekti. GroveStreetHome, gönderisinde cihazı çalıştırabildiğini ancak cihazın sürekli güncelleme istediğini belirtiyor. Kullanıcının çektiği fotoğrafa göre Google'ın Chromecast Ultra'da olduğu gibi cihazı mat bir dış kaplama ve Google'ın karakteristik G logosunu tasarımında taşıdığı görülüyor.
FCC (Federal İletişim Komisyonu)'nda ortaya çıkan dosyalar sayesinde yeni bir Chromecast'ın geleceğini biliyorduk. FCC'ye göre cihaz daha da geliştirilmiş Bluetooth özelliklerine sahip olacak. Bu ise cihazın kablosuz oyun denetçisi desteği ile gelebileceği ihtimalini akla getiriyor.
GroveStreetHome ayrıca cihazın fiyatı hakkında da bilgi veriyor. Üçüncü nesil Chromecast, önceki nesille aynı 35 dolarlık çıkış fiyatı ile gelecek. Birleşik Krallık'ta ise bu fiyat 30 pound. Best Buy sistemi tarafından bu model 9 Ekim'e kadar stok dışı gözüküyordu ancak cihazın yanlışlıkla ikinci nesil model stoğundan satıldığı düşünülüyor.
Tahminimize göre satışı yapan Best Buy mağazası Chromecast stoklarını 9 Ekim'e kadar sıkıca kontrol edecektir. GroveStreetHome'un Chromecast'ının güncelleme almadan çalışmaması nedeniyle Google'ın yeni nesil yayın akışı aracı hakkındaki diğer detaylara ancak Google'ın sunumunda ulaşabileceğiz.
Doğan Kürşat Aktaş
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın