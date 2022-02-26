Ukrayna'dan Apple'a "Rusların App Store'a Erişimini Engelleyin" Talebi!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ikinci gününde, Ukrayna teknoloji bakanı Apple CEO'su Tim Cook'a olağandışı bir talepte bulundu: Rus vatandaşlarının App Store'a erişimini engelleyin.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı, Cook'a doğrudan "App Store'a erişimin engellenmesi de dahil olmak üzere Rusya Federasyonu'na Apple hizmetleri ve ürünleri sağlamayı durdurma" yönündeki resmi talebinin bir kopyası olduğunu söylediği bir yazıyı tweet'ledi. "2022'de modern teknoloji, tanklara, çoklu roketatarlara (hrad) ve füzelere belki de en iyi cevaptır."
Bakan, Rusya'nın gençlerine ve aktif nüfusuna işgale karşı direnmeleri için çağrıda bulunuyor. Ancak, UC Irvine Hukuk Profesörü ve eski BM Özgür Konuşma Özel Raportörü David Kaye'nin bir tweet'te belirttiği üzere, Apple, App Store erişimini engellemek için adım atarsa, Rus vatandaşlarının protestoları koordine etmek için kullandıkları uygulama ve hizmetlere erişimi engellenebilir.
Bu, Ukrayna'nın bir teknoloji şirketinin Rus işgaline yanıt olarak harekete geçmesine yönelik ilk resmi talebi olarak karşımıza çıkıyor. ABD'li hizmet sağlayıcılar, dün erken saatlerde Ukrayna'daki diğer kişilerle iletişim kurmaya çalışanlar için uluslararası ve uzun mesafe arama ücretlerinden feragat etmeye başladı.
Ukrayna, altyapıyı korumak ve Rus askeri hareketlerini gözetlemek için ülkenin hacker topluluğunu işe almak da dahil olmak üzere, teknoloji ile kendini savunmanın başka yollarını deniyor. Ukrayna'nın teknoloji bakanı da ABD yaptırımlarına desteğini dile getirdi. ABD Başkanı Biden, büyük Rus bankalarını ve işletmelerini batı pazarlarından kesmeye ve ülkeye teknoloji ihracatını sınırlamaya başlayan işgaline misilleme olarak Rusya'ya karşı birkaç yaptırım uyguladı.
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