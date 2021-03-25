Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından organize edilen, Türkiye'nin en önemli iş ve ekonomi buluşması Uludağ Ekonomi Zirvesi, Vodafone Business ana sponsorluğunda başladı. Pandemi tedbirleri kapsamında bu yıl ilk kez hibrit olarak gerçekleştirilen Zirve, bir kez daha kamu ve iş dünyasının liderlerini bir araya getirecek. "Yeni Dünyaya Hazır mıyız?" ana temasıyla düzenlenen Zirve'de, pandemi sonrasındaki yeni dünya düzeni, yeni normaller ve yükselişin nasıl olacağı konuşulacak; daha iyi bir dünya için izlenmesi gereken stratejiler ele alınacak.
"Yeni nesil teknolojiler, toparlanmanın mimarı olacak"
Zirve'nin açılışında bir konuşma yapan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne ana sponsor olarak destek vermekten duydukları mutluluğu dile getirerek, şunları söyledi:
"Bir yıl önce hayatlarımıza giren pandemi gerçeğiyle birlikte, gücünü dijitalleşmeden alan yepyeni bir dünya düzeniyle tanıştık. Bireylerin dijital kanalları kullanma alışkanlığında önemli bir artış gördük. 2019'da 1,1 milyar olan e-Devlet Kapısı'na giriş sayısı 2020'de 2,3 milyarı aştı. İşletmeler de bu yeni dünya düzenine uyum sağlayabilmek için dijital yatırımlarını 6 yıl öne çekti. Türkiye'de 2020'nin tamamında 200 milyar TL'yi aşkın e-ticaret hacmi yakalandı. IDC'nin tahminlerine göre, 2023'e kadar dijital dönüşüme küresel çapta 6,8 trilyon doların üzerinde yatırım yapılacak. Bugün Covid-19 karşısında dünyayı ayakta tutan Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Yapay Zekâ ve Bulut gibi teknolojiler yarın dünya ekonomisinin tekrar toparlanmasının mimarları olacak. Yeni dünya düzeninde bütün sektörlerde iş modelleri daha fazla dijitalleşecek. Alışverişte, satışta ve pazarlamada dijital kanalların ağırlığı artmaya devam edecek. Uzaktan çalışma için hem özel sektör hem de kamu tarafında kalıcı adımlar atıldığını görüyoruz."
"Yeni iş alanlarında büyüyeceğiz"
Operatörler olarak yaptıkları işin hem toplumun hem bireylerin dönüşümü için ne kadar hayati olduğunu pandemide çok daha iyi anladıklarını belirten Aksoy, şöyle konuştu:
"Vodafone olarak, yeni nesil telekom şirketine dönüşmeyi hedefliyoruz. Sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçiyoruz. Dijitalleşmenin gücünü kullanarak, dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı, dijitalleşmek isteyen işletmelerin en önemli destekçisi olma yönünde adımlar atıyoruz. Yeni iş alanlarımızın büyümesini desteklemek amacıyla holding yapısına geçtik. Bugün, Vodafone Holding A.Ş.'de 4 ana dikey altında 10 şirket faaliyet gösteriyor. Hedefimiz, dijital servisler odağımızı devam ettirerek bu şirketlerimizi daha da büyütmek. Diğer yandan, sunduğu ürün ve hizmetlerle toplumun her kesimine dokunan bir şirket olarak, toplumsal dönüşümde önemli bir rolümüz var. Bu dönüşümde amaç odaklı bir yaklaşım sergiliyoruz. Amaç odaklı bir şirket olarak, tüm dünyada 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmayı ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için kendimize Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre başlıklarından oluşan bir yol haritası belirledik ve dijital okuryazarlığın artırılmasından karbon emisyonlarının azaltılmasına kadar geniş bir yelpazede aksiyon almaya başladık."
"Toplumsal dönüşümün anahtarı dijitalleşme"
Pandemi sonrası oluşacak yeni toplumsal düzenin odağında dijitalleşmenin olacağına dikkat çeken Aksoy, şöyle devam etti:
"Toplumsal dönüşümü gerçekleştirebilmek için tüm ülkeyi kapsayan yaygın bir fiber ağına ihtiyacımız var. Fiber altyapı uzunluğundaki %10'luk artış, gayrisafi yurtiçi hasılada %1'lik artışı tetikliyor. Ülkedeki fiber uzunluğu artış oranı %50 olsa bile, bu yatırım kaynaklı GSYİH büyümesinin 2023 yılında 44 milyar dolar olacağını hesaplıyoruz. Sektör olarak, bir an evvel fiber yayılımını sağlamalıyız. Bunun için, herkesin mevcut yatırımlarını maliyet bazlı bir fiyatlandırma modeliyle paylaşabilmesine ve 2023 fiber hedeflerine ulaşmak için nasıl bir yatırım modeli oluşturulması gerektiğine karar verilmesine ihtiyaç var. Fiber hane kapsamasının 20 milyon hanenin üzerine çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün ilave 15 milyon hanenin kapsanması için 5 milyar dolar yatırım gerekiyor. Bu noktada, mevcut fiber altyapıya erişimin düzenlenmesi ve yeni yatırımların ortak altyapı üzerinden gerçekleştirilmesi önem taşıyor. Böylece, daha büyük kapsamlı yatırımlara imkân sağlayan maliyet tasarrufları sağlayabiliriz."
"Yeni dünyaya uyum sağlamak isteyen herkesin yanındayız"
Ekonominin normalleşme ve toparlanma sürecinde de telekom sektörünün öncü bir rol oynayabileceğine inandıklarını söyleyen Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:
"Vodafone olarak, bu sürece Türkiye'nin dijitalleşmesi için yatırım yaparak destek vermeye devam edeceğiz. Kendimize bu noktada 5 aşamadan oluşan bir gelecek rotası çizdik. Bu kapsamda adımlarımız; altyapımızı geliştirmek ve geleceğe hazırlamak, kamuda sağlıktan eğitime her alanda dijitalleşme çalışmalarına destek olmak, ihtiyaç sahibi kesimler için dijital erişimi ve okuryazarlığı artırmak, KOBİ'lerin dijitalleşmesine destek olmak, kurumların dijitalleşmeyi odaklarına alarak salgından çıkış stratejilerine destek vermek olacak. Biz teknolojinin hayatın her alanında insanlığın faydasına kullanılacağı yeni dünya düzenine hazırız. Teknolojideki gücümüzle ve dijital servislerimizle, bu yeni düzene uyum sağlamak isteyen herkesin yanında olacağız."
Yaklaşık 8 bin 500 katılımcı bekleniyor
Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından organize edilen Uludağ Ekonomi Zirvesi, her yıl dünyadan ve Türkiye'den birbirinden değerli konuşmacıları ve iş insanlarını buluşturuyor. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Zirve'de, 65 konuşmacı 14 farklı panelde bir araya gelecek. Kamuda Değişim Ajandası, Enerjide Yeni Dengeler, Tarımda Yeni Vizyon, Sürdürülebilirlik, Dijital İş ve Büyüme gibi konuların tartışılacağı Zirve'yi yaklaşık 8 bin 500 kişinin takip etmesi bekleniyor.
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