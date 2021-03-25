Uludağ Ekonomi Zirvesi, Vodafone Business Ana Sponsorluğunda Başladı

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından organize edilen, yılın en önemli iş ve ekonomi buluşması Uludağ Ekonomi Zirvesi, Vodafone Business ana sponsorluğunda başladı.

Uludağ Ekonomi Zirvesi Başladı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Ok işareti nasıl yapılır? Klavyede ok işareti yapılışı
Parantez işareti nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesinde parantez işareti yapılışı
Kuzey işareti nasıl yapılır? Bilgisayarda kuzey işareti yapma
Metrekare işareti nasıl yapılır? (m²) Bilgisayar klavyesinde metrekare işareti

Günün En çok Okunanları
WhatsApp Masaüstü Nedir, Nasıl Kullanılır? WhatsApp Web'den Ne Farkı Var?
Netflix'ten 2 Keanu Reeves Bombası Birden: BRZRKR Netflix'e Geliyor!
Bir Döneme Damga Vuran Akıllı Telefon Devi, Kepenkleri İndiriyor mu?
Son Dönemde Büyük Zararlara Yol Açan Lazarus Hack'leme Tekniği Açığa Çıktı
Resident Evil Village Hakkında Yeni Bilgiler Geldi

 

 