Uzaya Gidip Dönen Jeff Bezos'un Teşekkürü, Olay Çıkarttı!

Geçtiğimiz gün Jeff Bezos, Virgin CEO'su Richard Branson'ın aynı başarıya ulaşmasından bir hafta sonra uzaya çıkan ikinci milyarder oldu. Blue Origin aracı geri indikten kısa bir süre sonra, Bezos medyaya seslendi ve uzaya nasıl çıktığı konusunda samimi bir şekilde dürüsttü.
Bezos konuşması sırasında Amazon çalışanlarına ve müşterilerine, uzayın sınırına yaptığı 11 dakikalık yolculuğunu finanse ettikleri için teşekkür etti: "Her Amazon çalışanına ve her Amazon müşterisine teşekkür etmek istiyorum, çünkü tüm bunların bedelini siz ödediniz. Kalbimin derinliklerinden çok teşekkür ederim. Cidden, dışarıdaki her Amazon müşterisi ve her Amazon çalışanı için kalbimin derinliklerinden çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum."
Doğal olarak, açıklama çoğu insanı memnun etmedi ve Bezos, 11 dakikalık bir uzay yolculuğuna çıkmak için bir milyar ABD Dolarına yakın harcama yaptığı için sosyal medyada tepki aldı. Astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, yolculuğundan günler önce şunları söyledi: "@JeffBezos'un net değeri yaklaşık 200 milyar dolar. Bu kadar fazla dolar üst üste yığılsa, Blue Origin'in roketi fırlatmasının iki katına ulaşacaktı."
Ayrıca, Oregon Temsilcisi Earl Blumenauer, bu roket fırlatmalarından kaynaklanan karbon emisyonunu dengelemek için bir SPACE (Karbon Emisyonlarına Karşı Korumaların Sağlanması) vergisi getirmeyi planladığını söyledi.
Bazı eleştirmenler ise hem Branson'a hem de Bezos'a tepki göstererek onlardan Dünya gezegeninin başına bela olan sayısız sorunu çözmelerine yardım etmelerini istedi. Yakın tarihli bir rapor, Bezos da dahil olmak üzere bir dizi milyarderin şaşırtıcı derecede düşük miktarda vergi ödediğini ortaya koymuştu. Rapora göre, Bezos 2014 ile 2018 arasında %1'den az ödeme yaparken, ortalama bir Amerikalı %14 vergi ödedi. Bu, Bezos'un ülkeyi ayakta tutmak için vergi ödeyen çalışkan Amerikalılara teşekkür etmeyi unuttuğunu söyleyen Senatör Elizabeth Warren tarafından da desteklendi.
Jeff Bezos ise, yolculuğunun sadece bir eğlenceden daha fazlası olduğu konusunda ısrar ederek eleştirmenlere yanıt verdi. Blue Origin'in çevresel krize yeni çözümler bulurken gelecek nesiller için uzay yolculuğunun maliyetini azaltmak için yeniden kullanılabilir roketler geliştirdiğini kaydetti.
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