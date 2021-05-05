Valve, Steam ile Tekel Oluşturma Suçlamasıyla Mahkemeye Taşınıyor

Apple'ın yüzde 30'luk App Store komisyonunu haklı çıkarmak için, Epic'e karşı California mahkemelerinde savunma yapmaya başlamasına çok az bir süre kaldı. Bu sırada ilginç gelişmeler de oluyor. Microsoft uygulama marketinde yüzde 30 komisyon almayacağını açıkladı, oyun devi Valve ise PC oyun platformu Steam'de aldığı yüzde 30 komisyon için dava ediliyor!
Ars Technica'nın haberine göre, Humble Bundle oyunun geliştiricisi Wolfire Games'in, geçtiğimiz günlerde Valve'a dava açtığı ortaya çıktı. İddianameye göre Valve pazardaki gücünü kötüye kullanıyor, üreticileri oyunlarını Steam üzerinden satmaya zorluyor ve burada yüzde 30 komisyon alarak haksız kazanç elde ediyor.
Epic ve Apple davasında olduğu gibi, bu davada da platformun etkin bir tekel oluşturduğu iddia ediliyor. Ayrıca endüstride böyle bir tekel olmasa, alternatif uygulama / oyun pazarlarına yer verilse, maliyetlerin düşeceğine ve son kullanıcıların oyun ve uygulamaları daha ucuza satın alabileceklerine, firmaların ise daha fazla para kazanabileceklerine vurgu yapılıyor.
Wolfire, Valve'ın PC oyun pazarının yaklaşık olarak yüzde 75'ini kontrol ettiğini iddia ediyor ve aldığı yüzde 30 komisyon nedeniyle yılda yaklaşık 6 milyar dolar gelir elde ettiğini söylüyor.
Steam, yayıncıların bilgisayar oyunları ve oyun anahtarları başka bir yerde daha düşük fiyatla satmalarına izin vermiyor. Bu yüzden rakip platformlar fiyat açısından rekabete giremiyorlar.
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