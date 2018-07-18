VAR, 2018 Dünya Kupası'yla Futbolu Etkisine Aldı!

2018 Dünya Kupası, neredeyse Fransa'nın şampiyonluğu kadar çok konuşulan bir teknolojiyi, VAR'ı futbola getirdi!

VAR, 2018 Dünya Kupası'yla Futbolu Etkisine Aldı!

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