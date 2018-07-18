VAR, 2018 Dünya Kupası'yla Futbolu Etkisine Aldı!
2018 Dünya Kupası, neredeyse Fransa'nın şampiyonluğu kadar çok konuşulan bir teknolojiyi, VAR'ı futbola getirdi!
1930'dan bu yana dört senede bir düzenlenen FIFA Dünya Kupası, futbol tutkunları için en önemli etkinliklerin başında geliyor. 1998'de takım sayısı 32'ye çıkartılan Dünya Kupası'nın kuralları, zaman içinde oldukça değişti.
Bu değişikliklerde FIFA'nın modern teknolojileri kabullenmesi etkili oldu. Ancak 2018'de Rusya'da yapılan, Fransa'nın Hırvatistan'ı yenerek kazandığı Dünya Kupası'nda farklı bir şey oldu ve FIFA, ilk defa video asistan hakem (VAR) teknolojisini böyle bir etkinlikte kullandı. Yeni teknolojinin maçları nasıl etkilediği bir yana, yankı uyandırdığı bir gerçek. 2018 Dünya Kupası'nda 29 penaltı atışından 11'inde hakemler, VAR'dan faydalanarak penalı kararını verdiler. Hakem her penaltıda VAR'a başvurmasa da, penaltı sayısının 2014 Brezila'daki Dünya Kupasına göre ikiye katlanması kayda değer bir veri.
Hakemler İçin Dayanak
VAR, hakemlere daha önce hiç sahip olmadıkları bir güvence sunuyor. Hakem vermesi gereken bir penaltı kararını herhangi bir nedenle gözden kaçırır ve atlarsa, videoları izleyen VAR hakemleri, maçın hakemini uyararak kararı tersine çevirebiliyorlar.
FIFA'nın VAR'ı kullanma nedeni tartışmaları azaltmak olsa da, sistemin kendisi tartışılmaya devam edilecek. Örneğin Dünya Kupası'nda VAR'dan faydalanılması gerektiği açık olan, ancak kullanılmadığı birçok pozisyonla karşılaştık. Örneğin VAR kullanılsaydı, Brezilya bir penaltı atışı kazanabilirdi. Bununla birlikte final karşılaşmasında VAR sayesinde ceza sahasında topa elle müdahale edildiği belirlendi ve hakem, pozisyonu ekrandan tekrar tekrar izledikten sonra penaltı kararı verdi.
VAR kusursuz olmasa da FIFA'nın futbolu modern çağa uygun hale getirmek üzere doğru yolda olduğunu gösteriyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Rusya'da söylediğine göre "VAR, futbolu temizliyor ve onu daha saydam ve dürüst bir hale getiriyor. Bu bir gelişme, bu geçmişten daha iyi. Herkes bilir ki ne yaparsanız yapın, bunu birisi görür... 30 kameradan biri bunu görecektir."
Kameralar ve ekranlar hiç de yeni şeyler olmadığından, FIFA'nın VAR'ı neden daha önce kullanmadığı ise ayrı bir tartışma konusu olacak gibi görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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