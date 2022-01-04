Ve Karşınızda Mercedes'in Büyüleyici Yeni Canavarı: Vision EQXX

Mercedes-Benz, merakla beklenen yeni elektrikli canavarı Vision EQXX'i tanıttı. Konsept otomobil, hem tasarımıyla, hem de menzili ile göz kamaştırıyor...

Ve karşınızda Mercedes Vision EQXX

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