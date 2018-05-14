Verily "Patlayan İğneler" Üzerine Çalışıyor

Bir Alphabet şirketi olan Verily, "patlayan iğne" teknolojisini geliştiriyor. Peki bu "patlayan iğneler" ne işe yarayacak?

Verily "Patlayan İğneler" Üzerine Çalışıyor

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