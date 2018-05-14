Verily "Patlayan İğneler" Üzerine Çalışıyor
Bir Alphabet şirketi olan Verily, "patlayan iğne" teknolojisini geliştiriyor. Peki bu "patlayan iğneler" ne işe yarayacak?
Alphabet'e ait bir marka olan Verily iddiaya göre patlayan iğneler üzerinde çalışıyor. İlk önce kol saatlerinde test edilen teknoloji, ufak bir patlamayla iğneyi fırlatıyor, sonra mıknatıslar ile hemen geri çekiyor. Bu teknoloji sayesinde kan testi gibi tıbbi uygulamaların kolaylaşması söz konusu olabilir, özellikle de sık ve hızlı kan testi yapması gereken bireyler için ideal olabilir.
Verily teknolojiden sorumlu yöneticisi Brian Otis bu teknolojinin henüz genel kullanıma açılmaktan çok uzak olduğunu çünkü aşılması gereken bir çok bilimsel, teknik ve yasal engeller bulunduğunu açıkladı. Şirket ayrıca bu cihazların tam olarak hangi alanlarda kullanılabileceğinden emin değil. Daha önce bahsettiğimiz gibi kan testlerinde ve benzeri diğer tıbbi amaçlar için kullanılabilir. Özellikle kan değerlerinin sürekli takip edilmesi gereken hastaların böyle bir teknolojiye sahip akıllı bir saatten faydalanabileceği söyleniyor. Prototip saat şu an bazı basit kan tahlilleri yapabiliyor, ekranı sayesinde de sonuçları kullanıcıya gösterebiliyor.
Verily'nin diğer tıbbi icatları arasında iğnesiz glikoz testi, titreme sorunu olan hastalar için özel kaşıklar, Baseline Study adlı genetik, moleküller ve giyilebilir cihaz bilimleri üzerinde çalışmalar bulunuyor.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın