Volkswagen'den Arka Koltukta Oturanlara da Özgürlük!
Volkswagen, yeni uygulaması ile araç içi eğlence sistemini önde oturanların egemenliğinden kurtarıyor!
Genel kanı, sürücünün yanında oturan kişinin arabanın müziğinden sorumlu olduğu yönündedir. Ancak yeni bir uygulama ve Volkswagen'in yeni araç içi eğlence sistemi, bu durumu değiştirmek üzere.
Volkswagen'in yeni sisteminin en pahalı iki sürümünü - Discover Navigation veya Discover Navigation Pro - içeren araçlar, yeni Volkswagen Media Control uygulamasını destekliyor. Hem iOS hem de Android ile çalışabilen bu uygulama, kullanıcıların sistemin WLAN bağlantısını kullanarak araç içi eğlence sistemine bağlanmalarına imkan tanıyor.
Bağlantının yapılmasından sonra, uygulamayı kullanan tüm yolcular - arkada oturanlar da dahil - araç müziğini, sesi, hoparlör dengesini ve geçişleri kontrol edebiliyor. Arka koltuktaki yolcular sadece bu kontrollere sahip olmakla kalmıyor; cihazlarındaki müzikleri çalabiliyor ve hatta aracın hoparlörlerini ve mikrofonunu kullanarak arama yapabiliyor. Ayrıca uygulama kullanıcıları, aracın navigasyon sistemi için hedefler de belirleyebiliyor.
Temel olarak bu uygulama, her kullanıcı için aracın araç içi eğlence sisteminin neredeyse tam kontrolünü veriyor.
Neyse ki sürücü, sistemin WLAN bağlantısını istediği zaman kontrol etme hakkına sahip ve böylelikle çocukların veya kötü şakaya yatkın kişilerin kontrolü ellerine almalarını engelleyebiliyor...
Levent Öztürk
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