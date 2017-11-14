Vosvos, Bu Sefer de Elektrikle Geri Dönebilir!

Volkswagen, simgeleşmiş otomobili Beetle'ın hayranlarını fazlasıyla heyecanlandıracak, önemli bir kararın eşiğinde...

Vosvos, Bu Sefer de Elektrikle Geri Dönebilir!

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