Vosvos, Bu Sefer de Elektrikle Geri Dönebilir!
Volkswagen, simgeleşmiş otomobili Beetle'ın hayranlarını fazlasıyla heyecanlandıracak, önemli bir kararın eşiğinde...
Volkswagen'in nostaljik görünümlü elektrikli araçları sadece ID Buzz ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. VW başkanı Herbert Diess'in Autocar'a söylediğine göre firma, elektrikli bir Beetle geliştirmeyi düşünüyor. Bunun tek sebebi de EV'lerin geleceğin araçları olması değil. Diess'in belirttiği üzere bir Beetle EV "geçmişe çok daha yakın" olabilecek.
Firmanın yeni elektrikli platformu (MEB) oldukça esnek olduğu için, orijinal modelin arka çekişli sisteminin geri dönmesi mümkün olabilir. Bu olasılıkla beraber, orijinal modelin ön kısımda bulunan bagajının da geri dönmesi ihtimali bulunuyor.
Tabii ki bu araç VW için büyük bir adım olmayacak. Firmanın ID konsepti arka çekişli bir hatchback araç idi ve bu sistem kolay bir şekilde eski Beetle coupe kasasına göre ayarlanabilir.
Firmanın bu düşüncesinin kesin bir karara dönüşüp dönüşmeyeceğini yönetim kurulu oylaması belirleyecek. Ancak elektrikli bir Beetle fikrinin reddedileceğini düşünmek oldukça zor. Bu araçlar artık VW adı ile neredeyse aynı anlama geliyor ve bir EV sürümü, müşterilerin galerilere girmelerini sağlayacak seçenek olabilir...
Levent Öztürk
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