VPN'ler Nasıl Çalışıyor?
VPN nedir, nasıl çalışır? Kurumsal VPN ve tüketici VPN'i nedir? İşte VPN'ler hakkında bilmeniz gerekenler...
VPN'ler (Virtual Private Network) basit bir şekilde açıklamak gerekirse internete şifreli bağlantı üzerinden daha güvenli biçimde bağlanmanızı sağlarlar.
Yıllardır kullanılan VPN teknolojisi, son zamanlarda hükümetlerin çevrimiçi etkinliği izlemesi, servis sağlayıcılarının kullanıcı verilerini satabilmesi ve hacker'ların verileri ele geçirebilmesi gibi faktörler nedeniyle kullanımında artış gözlendi.
Kurumsal VPN
VPN'lerin iki temel türü bulunuyor: Kurumsal ve tüketici. Uzaktan erişim VPN'i olarak da bilinen kurumsal VPN, özel kurumsal intranet'e uzaktan, güvenli bir biçimde bağlanmayı sağlıyor.
Tüketici VPN'i
İkinci VPN türü olan tüketici VPN'i, bugünlerde VPN denildiğinde akla gelen ilk VPN türü. Tüketici VPN'leri, özel ağa şifreli bir tünel üzerinden bağlanırlar. Kullanıcı ile VPN sunucusu arasındaki iletişim şifreli olarak gerçekleşir. Tünelin ucu ise web'e bağlanır. Servis sağlayıcınız sadece özel bir sunucuya bağlandığınızı görebilir, aktardığınız verilerden anlam çıkaramaz.
Tüketici VPN'lerinin faydaları arasında şunlar var:
- Servis sağlayıcılarının izlemesinden uzak kalma
- Wi-Fi hotspot'larda daha yüksek güvenlik
- Konuma göre kısıtlı sitelere erişim
- Ülkeye özel sansürleri aşma
Ev kullanıcıları için VPN kurulumunun birkaç yolu var. Bunlar arasında VPN'i bilgisayara kurmak ve router'a kurmak bulunuyor. VPN'i router seviyesinde kurduğunuzda cihazları tek tek yapılandırmaya gerek kalmadan tüm ağı VPN üzerinden internete açabilirsiniz. Ancak cihazları tek yapılandırmak daha kolay ve basit bir işlemdir.
Performans Sorunları
VPN bağlantıları normal bağlantıya göre genellikle daha yavaştır. Bunun nedenlerinin başında şifreleme ve şifre çözme işlemleri, VPN sunucusunun coğrafi konumunun uzakta, genellikle başka ülkede olması gelir.
Peki VPN'inizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını nasıl anlayacaksınız? Öncelikle IP adresinizin sızıp sızmadığını VPNMentor.com adresi üzerinde test edebilirsiniz. Burada servis sağlayıcınızın IP'sini görmüyorsanız, yalnızca VPN hizmetine ait IP'yi görüyorsanız, VPN kurulumunuz düzgün çalışıyor demektir.
Zeynel A. Öztürk
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