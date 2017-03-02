WD'den "Akıllı" iNAND 7350

Western Digital, 3D NAND üzerine inşa ettiği yeni "Akıllı" iNAND 7350 depolama çözümü ile mobil deneyimi dönüştürüyor.

WD'den "Akıllı" iNAND 7350

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