WhatsApp'tan, Çoklu Cihaz Hakkında Hayal Kırıklığı Yaratan Haber

WhatsApp'a çoklu cihaz desteğinin geleceğini bir süredir biliyoruz ve o gün giderek yaklaşıyor. Aslında WhatsApp'ın bu yeni özelliği tam anlamıyla hazır ve son test aşamalarından geçiyor. Yakında kullanıcılara açılacak. Fakat önemli bir sınırlamayı da beraberinde getirecek.
Beta testlerinin ardından Android ve iOS kullanıcıları için yakında kullanıma sunulacak olan WhatsApp çoklu cihaz desteği, 4 adede kadar ek cihaza bağlanma imkanı tanıyacak. Çoklu cihaz desteği WhatsApp Web, WhatsApp Masaüstü ve Facebook Portal'da çalışacakken, sadece tek bir telefon ile sınırlı olacak. Yani iPhone ya da Android telefonlarda 1 WhatsApp hesabı ile sınırlı olacaksınız. Bahsi geçen platformlarda WhatsApp'a bağlandıktan sonra, ana cihazın artık internete bağlı olması gerekmeyecek.
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Bu gelen yeni sızıntı, "en azından şimdilik" diyor. Yani buna göre WhatsApp bu yeni özelliği ilk etapta kullanıma sunduktan sonraki dönemlerde kaldırabilir ve sınırı genişletebilir. Bekleyip göreceğiz.
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