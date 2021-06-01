WhatsApp'tan, Yeni Gizlilik Politikası Hakkında Bir Geri Adım Daha Geldi!

WhatsApp'ın, ana şirketi Facebook ile verilerin paylaşılmasına izin veren ve Dünya çapında büyük eleştiriye neden olan yeni Gizlilik Politikası nihayet 15 Mayıs 2021'de yürürlüğe girdi. Bu ayın başlarında, politika yürürlüğe girmeden önce WhatsApp yeni şartları kabul etmeyen kullanıcıları yasaklama tehdidini geri aldı, bunun yerine onları azaltılmış işlevsellik ile tehdit etti. Şirketin şimdi sınırlı işlevsellik konusunda da geri adım attığı görülüyor.
Şirket, yaptığı açıklamada, "Çeşitli yetkililer ve gizlilik uzmanlarıyla yapılan son görüşmelere bakıldığında, şu anda güncellemeyi henüz kabul etmemiş kişiler için WhatsApp'ın işlevselliğini sınırlama planımızın olmadığını açıkça belirtmek istiyoruz" dedi.
Gizlilik politikasının başlangıçta bu yılın başlarında Şubat ayında hayata geçirilmesi bekleniyordu ancak WhatsApp kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştıktan sonra güncellemeyi Mayıs ayına kadar ertelemeye karar vermişti. Bu sırada firma Telegram ve Signal gibi diğer mesajlaşma uygulamalarına birçok kullanıcı kaybetti. Şu anda yeni şartları kullanıcıların önüne çıkartmaya devam ediyor, ancak kabul etmeyenlere WhatsApp'ı sınırlama gibi bir durum söz konusu değil. Elbette gelecekte bunun da değişip değişmeyeceğini bilemeyiz.
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