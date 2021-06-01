WhatsApp'tan, Yeni Gizlilik Politikası Hakkında Bir Geri Adım Daha Geldi!

Gizlilik Politikasındaki değişikliklerle kafamızı karıştırmaya devam eden WhatsApp, en azından şimdilik yeni şartları kabul etmeyen kullanıcılar için işlevselliği sınırlamayacağını söyleyerek geri adım attığını duyurdu.