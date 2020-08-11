WhatsApp'a sohbet geçmişini aktarma özelliği geliyor! İşte detaylar

Dünya genelinde çok fazla kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler ile kullanıcılara farklı deneyimler sunuyor. WhatsApp'ın bu kez sohbet geçmişini yeni telefona aktarma özelliğini test ettiği iddia edildi...