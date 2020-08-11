WhatsApp'a sohbet geçmişini aktarma özelliği geliyor! İşte detaylar

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliklerini bir bir duyurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir hesabın farklı cihazlarda kullanılmasını sağlayan bir proje ile gündeme gelmişti. Şimdi de verilerin aktarılması özelliği üzerinde uğraşıyor. Peki bu özellik neler getirecek?
WHATSAPP'A SOHBET GEÇMİŞİNİ AKTARMA ÖZELLİĞİ GELİYOR
iOS'tan Android'e veya Android'den iOS'a geçiş yapılırken sohbet geçmişlerinin yeni cihaza aktarılması sorun çıkarabiliyor. WhatsApp sohbetlerini yeni telefona taşımak için bazı programlar mevcut ancak WhatsApp uygulamasında böyle bir özellik mevcut değil.
WABetaInfo'nun paylaştığı bilgiye göre WhatsApp'ın bu kez sohbet geçmişini yeni telefona aktarma özelliğini test ettiği iddia edildi. Bu özellik ile birlikte artık sohbet geçmişi hızlı ve pratik bir şekilde yeni telefona aktarılabilecek.
Söz konusu özellik ilk önce WhatsApp'ın masaüstü sürümüne eklenecek daha sonra mobil cihazlara da gelecek. Bu yeniliğin ne zaman yayımlanacağı da henüz belli değil.
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