WhatsApp'ta Yeni Dönem Başlıyor: WhatsApp'a Alışveriş Geliyor!

Zaten hayatımıza iyice girmiş olan WhatsApp, duyurduğu yeni özellikle birlikte bu yerini daha da sağlamlaştıracak gibi görünüyor. Şimdi dönem, WhatsApp'ta alışveriş yapma dönemi!