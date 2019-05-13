Windows 10, Artık Hedefine Çok Yakın!
Windows 10'un ortaya çıkan yeni kullanım rakamı, işletim sisteminin iki ayda büyük bir adım attığını gösteriyor...
Microsoft en son kullanım oranlarını Mart'ta paylaşmış ve Windows 10'un 800 milyon kullanıcı seviyesini aştığını söylemişti. Thurott.com'dan Paul Thourott ise Build geliştirici etkinliğinde daha yeni belgelere ulaşma şansı buldu.
Yeni belgelere göre Windows 10, 825 milyon aktif kullanıcıya ulaşmış durumda. Sadece iki ayda yaşanan 25 milyonluk artış, kayda değer. Edge'in Android ve iOS sürümü toplam 4,5 milyon kez indirilirken Microsoft Launcher'ın dört milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğu gözleniyor. Microsoft'un satın aldığı popüler klavye uygulaması SwiftKey ise toplam 159 milyon aktif kullanıcıya sahip bulunuyor.
Windows 10, çıkış tarihinden bu yana Microsoft'un ilk büyüme hedeflerini tutturamadı. Microsoft'un ilk hedefi, yayınlanma tarihinden üç sene içerisinde 1 milyar kullanıcıya ulaşmaktı. Ancak Windows 10 büyümeye devam ediyor ve her geçen gün bu sayıya yaklaşıyor.
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