Windows 10'un Can Sıkan Sorunu, Nihayet Ortadan Kalkıyor

Windows 10'da Fotoğraflar uygulamasını kullananların canını sıkan sorun, Microsoft tarafından sessizce onarıldı. Onarımın dahil edileceği güncelleme ise yolda gibi görünüyor.

Windows 10'un Can Sıkan Sorunu için Onarım Çıktı

Windows 10'un son günlerde sıkça çökmeye başlayan Fotoğraflar uygulaması için onarımın hazır olduğu ortaya çıktı.

Sorunun Mayıs 2020 güncellemesinden sonra çıktığı düşünülse de, benzer sorunu bir önceki Kasım 2019 güncellemesinde yaşayan en az bir kişi var. Sorun, Fotoğraflar uygulamasının siyah veya beyaz bir ekran olarak donmasıyla ve böylece kalmasıyla ortaya çıkıyor. Uygulamayı her açtığınızda sorun çıkmasa da, bazen yaşanması bile yeterince sinir bozucu. Neyse ki Microsoft, sorunu onararak uygulamanın 2020.20090.1002.0 sürümünü Insider'lara sundu.

Bu gelişme, onarımın yakında herkese ulaşacağı anlamına geliyor. Firmanın sorunla ilgili hiçbir yorum veya açıklama yapmamış olması ilginç. Bu sorun, Windows 10'un son zamanlarda güncellemeler sonrasında yaşadığı sorunlardan sadece bir tanesi.

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